Corazones y Cifras: El IES Ítaca de Zaragoza disecciona el impacto de la "Economía del Amor"

La economía también se cuela en San Valentín. Con esa idea, el IES Ítaca de Zaragoza ha impulsado en las últimas semanas el proyecto La Economía del Amor y del Desamor, una propuesta del Departamento de Economía que invita al alumnado a mirar el 14 de febrero desde otro ángulo: no solo como una tradición cultural, sino como un fenómeno económico global capaz de influir en el consumo, la publicidad y las decisiones de compra.

La iniciativa se ha desarrollado como un trabajo transversal en varias materias y ha convertido una fecha marcada por los mensajes románticos en un caso práctico para analizar cómo interactúan sentimientos y mercado.

Un panel informativo como punto de partida

El eje del proyecto ha sido un panel informativo central con datos y conceptos clave, elaborado con la colaboración del alumnado de Economía de 1º de Bachillerato. Este soporte ha funcionado como recurso didáctico común y ha servido de “base documental” para articular el resto de tareas, desde actividades de análisis hasta fichas de reflexión.

Además, la información del panel ha permitido que estudiantes de otras asignaturas, como Economía Social y Economía y Emprendimiento, trabajaran sus propias unidades conectando la teoría con ejemplos del mercado actual.

San Valentín en cifras y consumo emocional

Uno de los apartados que más interés ha generado ha sido el dedicado a las cifras de negocio vinculadas al 14 de febrero. Entre los datos recogidos, se señala que el gasto global previsto para 2026 podría alcanzar los 26.000 millones de euros, una cifra que se ha utilizado para abordar conceptos como demanda agregada o consumo estacional.

En el análisis más cercano, el alumnado de Economía y Emprendimiento ha comparado el gasto medio estimado en España, situado en torno a 99 euros por persona, con el dato atribuido a Zaragoza, que ascendería a 114,87 euros. A partir de ahí, en el aula se han trabajado nociones como renta disponible, poder adquisitivo y propensión al consumo, además de una pregunta clave: hasta qué punto estas compras responden a una decisión libre o a una necesidad creada por la publicidad.

Desde Economía Social, el debate se ha orientado también hacia el impacto del consumo estacional en el ahorro familiar y hacia alternativas para celebrar el afecto sin aumentar el endeudamiento o el estrés financiero.

Apps de citas, modelo “freemium” y privacidad

El proyecto ha incluido además un apartado centrado en la digitalización de las relaciones y el auge de las aplicaciones de citas como sector económico. El alumnado ha analizado el modelo de negocio freemium (servicios básicos gratuitos con opciones de pago) a partir de casos como Tinder, al que se atribuyen ingresos anuales superiores a 1.940 millones de dólares.

Las actividades han planteado cuestiones éticas y sociales sobre el papel de las empresas en un ámbito tan personal: si el acceso a las relaciones puede quedar condicionado por el beneficio económico o qué implicaciones tiene la privacidad de los datos en plataformas de este tipo. También se ha abordado el crecimiento del sector con la previsión de un mercado que podría mover 25.000 millones de dólares en 2035, según la información analizada en el proyecto.

El “desamor” como nuevo nicho de mercado

Uno de los enfoques más llamativos ha sido el análisis del desamor como oportunidad económica, con ejemplos de nuevas tendencias como el llamado «turismo de divorcio», viajes post-ruptura con un coste medio de 5.800 euros.

El panel también ha incorporado casos mediáticos para estudiar la relación entre emociones, marca personal y economía. Entre ellos, se ha analizado cómo una ruptura puede tener impacto en ingresos por reproducciones musicales, o cómo en divorcios de grandes fortunas entran en juego conceptos como gestión de activos, acciones y gobernanza empresarial, poniendo el foco en la estabilidad corporativa.

Debate final en el aula: ¿mueve el amor a la economía o al revés?

La propuesta ha culminado con un debate estructurado en el que participaron estudiantes de las tres asignaturas implicadas. Organizados en equipos, defendieron posturas contrapuestas sobre si “el amor mueve la economía” o si “es la economía la que mueve al amor”, apoyándose en los datos del panel y utilizando vocabulario técnico como oferta, demanda, agentes económicos o externalidades.

El cierre del proyecto ha servido, según el planteamiento del centro, para reforzar la idea de que la economía no se limita a fórmulas, sino que ayuda a entender elecciones cotidianas y sus consecuencias, también cuando entran en juego emociones, consumo y mercado.