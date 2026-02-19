'Las noches frías' El oscuro relato de un pequeño pueblo

En una oscura y tenebrosa noche de viernes, en un pueblo remoto de algún lugar del mundo, se escuchaban fríos lamentos provenientes del desolado cementerio local.

Los escasos vecinos alarmados por tal escalofriante suceso, deciden hablar con sus difuntos familiares, ya que se dice que las almas te protegen mediante un proceso de desconexión, en la cual, puedes hablar con alguna persona fallecida de tu familia. Después de contactar y explicar dicha situación, los habitantes del solitario pueblo pueden dormir en plácida tranquilidad. Se especula que aquel tenebroso lamento no se escucha más por las estrechas calles del desalmado pueblo, porque las humildes almas lograron proteger a los casi inexistentes habitantes.

Hoy en día esta historia se cuenta por las mismas frías avenidas, convirtiéndose en un tradicional mito contado en los meses de otoño.