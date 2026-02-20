¡Febrero puede ser mes de mover el cuerpo!
El Gimnasio Body Factory de La Almozara ofrece Aqua Fit, un plan con ejercicios coreografiados para tonificar la musculatura, al que se accede fácilmente a través de la App Z16.
¡Recta final de febrero moviendo el cuerpo! El Gimnasio Body Factory, en La Almozara, propone un plan inmejorable: Aqua Fit. Dentro de esta propuesta, las personas interesadas podrán realizar diferentes ejercicios coreografiados con o sin accesorios que les ayudarán a tonificar toda la musculatura. ¿Te apetece? ¡No lo dudes más! Porque febrero acaba, pero tú puedes empezar ahora.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad.
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace:
Te recomendamos:
- Érase una vez el rock: Una historia diferente donde los personajes no serán los mismos de siempre y una banda de rock marcará el ritmo de cada aventura. ¡Capu, el Patito Feo, y el Lobo te esperan!
- Origami único y sorprendente: El museo de origami más importante del mundo... ¡está en Zaragoza! No puedes perderte la visita libre a este museo tan llamativo y especial.
- Piscina cubierta en febrero: Disfruta de una entrada para la piscina cubierta del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI, dentro del horario de cada equipamiento.
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
- Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
- Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, tras ganar en Praga: 'Estoy muy contento con el primer paso que hemos dado
- El USK Praga-Casademont Zaragoza de Euroliga, en directo: así se está viviendo el partido desde la República Checa
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza