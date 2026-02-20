Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeapmotorIzquierda AragónReal ZaragozaVox ZaragozaOriol CardonaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

¡Febrero puede ser mes de mover el cuerpo!

El Gimnasio Body Factory de La Almozara ofrece Aqua Fit, un plan con ejercicios coreografiados para tonificar la musculatura, al que se accede fácilmente a través de la App Z16.

¡Febrero puede ser mes de mover el cuerpo!

¡Febrero puede ser mes de mover el cuerpo! / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

¡Recta final de febrero moviendo el cuerpo! El Gimnasio Body Factory, en La Almozara, propone un plan inmejorable: Aqua Fit. Dentro de esta propuesta, las personas interesadas podrán realizar diferentes ejercicios coreografiados con o sin accesorios que les ayudarán a tonificar toda la musculatura. ¿Te apetece? ¡No lo dudes más! Porque febrero acaba, pero tú puedes empezar ahora.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad.

 Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace:

Noticias relacionadas y más

Te recomendamos:

  • Érase una vez el rock: Una historia diferente donde los personajes no serán los mismos de siempre y una banda de rock marcará el ritmo de cada aventura. ¡Capu, el Patito Feo, y el Lobo te esperan!
  • Origami único y sorprendente: El museo de origami más importante del mundo... ¡está en Zaragoza! No puedes perderte la visita libre a este museo tan llamativo y especial.
  • Piscina cubierta en febrero: Disfruta de una entrada para la piscina cubierta del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI, dentro del horario de cada equipamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents