La semana del 15 al 20 de febrero, un grupo de 19 alumnos y alumnas del CPEE Gloria Fuertes, junto a los cinco profesionales acompañantes, disfrutaron un año más de la Campaña de Esquí Escolar que organiza la Diputación Provincial de Teruel. En esta ocasión, la actividad fue compartida con un centro educativo de la provincia: el CPEIP Justicia de Aragón de Alcorisa.

Esta actividad, que tiene por objetivo principal la adquisición de habilidades relacionadas con la práctica del esquí, se ha convertido ya en un clásico para la comunidad educativa del centro de educación especial, pues suman ya más de 30 años participando en la misma.

Los alumnos del Colegio Gloria Fuertes de Andorra participan en la Campaña de Esquí Escolar en Valdelinares / Servicio especial

La práctica del esquí se desarrolló todos los días en horario de mañana y tarde con monitores/as especializados que consiguieron motivar a todo el alumnado y explotar al máximo sus habilidades, con un entrenamiento individualizado y adaptado a las características de cada uno de ellos y ellas. La adecuación de la estación turolense de Valdelinares y la implicación de todo el personal de la estación (monitores de esquí, personal de coordinación y de material y personal de cafetería y restaurante), como siempre, fueron fundamentales para que el alumnado experimentara el inmenso placer que supone deslizarse con los esquís, cada día con mayor autonomía.

A la actividad del esquí se sumaron las diferentes actividades lúdicas diseñadas por el equipo de monitoras/es de la campaña y desarrolladas en la Colonia Polster en la que se alojaron. En esta ocasión, la fiesta de despedida contó, por primera vez, con la actuación de un grupo de zanquistas del centro andorrano, que emocionaron a todos los asistentes con sus acrobacias y equilibrios.

Todo ello, unido al abrazo de afecto y profesionalidad hacia el grupo del Colegio Gloria Fuertes por todo el personal de la Colonia Polster, que hicieron, una vez más de esta semana una “experiencia intensa e inolvidable”, apuntan desde el centro.

Una iniciativa educativa y deportiva orientada a fomentar la inclusión, la actividad física y el aprendizaje en entornos naturales y que resulta fundamental para el desarrollo integral del alumnado, ya que combinan aprendizaje, convivencia y emoción, reforzando además valores como el compañerismo y la autoestima.