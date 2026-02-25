El IES Lucas Mallada de Huesca gana el IV Torneo de Debate Interescolar del centro Zalima de Córdoba

¿Tiene ventajas la escritura manual frente a la digital en la educación? Esta fue la moción que centró el debate entre diez centros de Córdoba y uno de Huesca, el IES Lucas Mallada, durante el IV Torneo de Debate Interescolar, celebrado los días 20 y 21 de febrero en el colegio Zalima de la capital cordobesa.

Tras una fase inicial en formato de liguilla, cuatro centros alcanzaron las semifinales: el IES Zoco, el IES Aguilar y Eslava, el IES Maimónides y el IES Lucas Mallada. De esta ronda salieron los dos equipos finalistas, el IES Lucas Mallada y el IES Maimónides, que se enfrentaron en una final muy reñida. Finalmente, el centro oscense se alzó con la victoria. Además, Esther García, del IES Maimónides (subcampeón del torneo), fue reconocida como mejor oradora de las jornadas.

El equipo del IES Lucas Mallada lo formaron Claudia Pomer (introductora), Noa Cejalvo (refutadora 1), Amalia Molleda (refutadora 2), Clara Tormo (conclusora), Lorién Fuentes (capitán) y Daniel Dodán (documentalista). Todos ellos son estudiantes de 4º de la ESO.

La participación del IES Lucas Mallada en este certamen se enmarca en las acciones de la Agrupación de Centros Escolares Ágora, concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte junto al IES Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba). Esta agrupación, cuya línea de trabajo se centra en la oratoria y el debate como herramientas de aprendizaje, tendrá una duración de dos cursos escolares.

Entre las actividades desarrolladas destacan la participación de ambos centros en el IV Torneo de Debate Interescolar de Córdoba, el intercambio de experiencias educativas y recursos didácticos en torno al debate, así como la próxima participación del IES Aguilar y Eslava en el VI Torneo de Debate Escolar, que se celebrará el 17 de abril en el IES Lucas Mallada. En esta ocasión, la moción planteará la cuestión: ¿La sociedad facilita que los jóvenes cuiden su salud mental?

Asimismo, con motivo de su visita a Huesca, el profesorado y el alumnado del IES Aguilar y Eslava podrán observar dinámicas de trabajo y compartir experiencias de debate con sus homólogos oscenses, fortaleciendo así la colaboración entre ambos centros.