El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra ha acogido durante esta semana a un grupo de alumnos y profesores procedentes de Noruega en el marco del programa Erasmus+, una iniciativa de la Unión Europea que promueve la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas educativas.

A lo largo de la estancia, el grupo de 18 alumnos y alumnas noruegas, que cursan Bachillerato y estudian español, han compartido actividades educativas con el IES Pablo Serrano de Andorra y el Colegio Gloria Fuertes. De esta forma, el grupo visitante ha participado activamente en diferentes talleres y actividades, compartiendo experiencias, metodologías y dinámicas de aula con el alumnado de ambos centros.

Equidad, la inclusión y el respeto en el IES Pablo de Andorra y el Colegio Gloria Fuertes

El Colegio Gloria Fuertes de Andorra recibe a alumnado de Noruega dentro del programa Erasmus+ / Servicio especial

El grupo, que llegó a Andorra el día 21 de febrero, ha permanecido dos días en el IES Pablo Serrano y una jornada en el CPEE Gloria Fuertes. Esa intensa jornada ha servido para realizar diferentes actividades artísticas y deportivas inclusivas. Este encuentro del alumnado noruego en el Gloria Fuertes ha permitido enriquecer la práctica educativa de ambos centros, fomentando una visión del alumnado visitante basada en la equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad.

Más allá del ámbito académico, la estancia ha supuesto una experiencia de crecimiento personal para todo el alumnado participante, favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales, de autonomía personal y la apertura intercultural. Asimismo, los profesionales de ambos centros han destacado el valor del trabajo en red dentro de los Programas Erasmus+ como herramienta para seguir mejorando la calidad educativa. Ejemplo de ello es la visita a Zaragoza o a los lugares más emblemáticos de Andorra para conocer su patrimonio cultural.

Compromiso con la internacionalización

Desde el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes valoran de manera muy positiva esta experiencia y aseguran que continuarán reforzando su compromiso con la internacionalización y la participación activa en proyectos europeos que impulsan una educación más inclusiva y de calidad.

La Directora del Centro, y Coordinadora del Programa Erasmus+ del centro, ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas dentro del marco del programa Erasmus+.

“La educación inclusiva no tiene fronteras. Esta experiencia nos permite aprender mutuamente, compartir metodologías y comprobar que, en distintos puntos de Europa, trabajamos con un objetivo común: garantizar una educación de calidad adaptada a las necesidades de todo el alumnado".