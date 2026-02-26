El pasado 18 de febrero, los alumnos de 1º de Bachillerato de Música y Artes Escénicas del IES Francisco Grande Covián, estrenaron la obra Un consejo os voy a dar en el Centro Cívico Salvador Allende. Esta pieza, adaptada y dirigida por Teatro La Clac, es una versión de El Conde Lucanor que integra de una manera muy dinámica, las historias de Patronio, con música y danza.

Este proyecto teatral se empezó a desarrollar hace tres cursos con el alumnado del Bachillerato de Música y Artes Escénicas, coincidiendo con la implantación en 2003 esta nueva modalidad.

'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario / Servicio especial

Bajo el lema Del aula al teatro, este proyecto integral de Artes Escénicas busca que los estudiantes desarrollen las competencias propias del bachillerato artístico a través de una experiencia real frente al público y en colaboración directa con profesionales del teatro.

Esta edición representó un reto especial al tratarse de un estreno absoluto de esta adaptación, lo que enriqueció el proceso creativo: el alumnado eligió el título de la obra, la materia de Cultura Audiovisual diseñó el cartel y el profesorado del Departamento de Música, junto a la dirección teatral, dio forma a lo que terminó siendo la representación final.

Como es ya habitual, el Coro Grande Covián participó activamente en el proyecto, colaborando en las canciones interpretadas y enriqueciendo el carácter musical de la obra.

Desde el centro aseguran que culminan este proyecto "con muy buenas sensaciones", ya que, tras un proceso "intenso y duro", pudieron disfrutar tanto público como intérpretes de esta representación y… "Un consejo os voy a dar: entrad en la Web del IES, si queréis conocernos más”.