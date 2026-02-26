'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario
El proyecto teatral 'Del aula al teatro' del IES Francisco Grande Covián, que comenzó hace tres cursos, busca desarrollar las competencias artísticas de los estudiantes con una experiencia real frente al público
El pasado 18 de febrero, los alumnos de 1º de Bachillerato de Música y Artes Escénicas del IES Francisco Grande Covián, estrenaron la obra Un consejo os voy a dar en el Centro Cívico Salvador Allende. Esta pieza, adaptada y dirigida por Teatro La Clac, es una versión de El Conde Lucanor que integra de una manera muy dinámica, las historias de Patronio, con música y danza.
Este proyecto teatral se empezó a desarrollar hace tres cursos con el alumnado del Bachillerato de Música y Artes Escénicas, coincidiendo con la implantación en 2003 esta nueva modalidad.
Bajo el lema Del aula al teatro, este proyecto integral de Artes Escénicas busca que los estudiantes desarrollen las competencias propias del bachillerato artístico a través de una experiencia real frente al público y en colaboración directa con profesionales del teatro.
Esta edición representó un reto especial al tratarse de un estreno absoluto de esta adaptación, lo que enriqueció el proceso creativo: el alumnado eligió el título de la obra, la materia de Cultura Audiovisual diseñó el cartel y el profesorado del Departamento de Música, junto a la dirección teatral, dio forma a lo que terminó siendo la representación final.
Como es ya habitual, el Coro Grande Covián participó activamente en el proyecto, colaborando en las canciones interpretadas y enriqueciendo el carácter musical de la obra.
Desde el centro aseguran que culminan este proyecto "con muy buenas sensaciones", ya que, tras un proceso "intenso y duro", pudieron disfrutar tanto público como intérpretes de esta representación y… "Un consejo os voy a dar: entrad en la Web del IES, si queréis conocernos más”.
- La crónica del Casademont Zaragoza-USK Praga: al cielo de la Euroliga por la puerta grande (73-66)
- Una aldea abandonada cerca del Pirineo aragonés se vende por un millón de euros: 'Ideal para proyecto de hostelería, turismo rural con encanto...
- Reabre una cafetería de 'Mi Marrano' en un mítico espacio comercial del centro de Zaragoza
- Acuerdo in extremis entre Natalia Chueca y Vox en Zaragoza: estos son los cambios y las claves del pacto
- Una famosa cafetería de Zaragoza se traspasa después de 24 años: 'Gracias a los que confiaron en nosotros desde el primer día
- Este es el camino que le espera al Casademont Zaragoza en la Final Six de la Euroliga
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Una Final Six es algo que no sabes cuándo va a volver
- La desgarradora llamada de Francho: 'O hacemos borrón y cuenta nueva o nos vamos a la mierda todos... Todos