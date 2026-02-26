Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sucesos ZaragozaForo ActivosCasademont ZaragozaCeltas CortosMulta Natalia ChuecaRubén Sellés
instagramlinkedin

'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario

El proyecto teatral 'Del aula al teatro' del IES Francisco Grande Covián, que comenzó hace tres cursos, busca desarrollar las competencias artísticas de los estudiantes con una experiencia real frente al público

'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario

'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El pasado 18 de febrero, los alumnos de 1º de Bachillerato de Música y Artes Escénicas del IES Francisco Grande Covián, estrenaron la obra Un consejo os voy a dar en el Centro Cívico Salvador Allende. Esta pieza, adaptada y dirigida por Teatro La Clac, es una versión de El Conde Lucanor que integra de una manera muy dinámica, las historias de Patronio, con música y danza.

Este proyecto teatral se empezó a desarrollar hace tres cursos con el alumnado del Bachillerato de Música y Artes Escénicas, coincidiendo con la implantación en 2003 esta nueva modalidad.

'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario

'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario / Servicio especial

Bajo el lema Del aula al teatro, este proyecto integral de Artes Escénicas busca que los estudiantes desarrollen las competencias propias del bachillerato artístico a través de una experiencia real frente al público y en colaboración directa con profesionales del teatro.

Esta edición representó un reto especial al tratarse de un estreno absoluto de esta adaptación, lo que enriqueció el proceso creativo: el alumnado eligió el título de la obra, la materia de Cultura Audiovisual diseñó el cartel y el profesorado del Departamento de Música, junto a la dirección teatral, dio forma a lo que terminó siendo la representación final.

'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario

'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario / Servicio especial

Como es ya habitual, el Coro Grande Covián participó activamente en el proyecto, colaborando en las canciones interpretadas y enriqueciendo el carácter musical de la obra.

Noticias relacionadas y más

https://www.elperiodicodearagon.com/el-estudiante/2026/02/06/ies-grande-covian-zaragoza-recauda-126515602.html

'Un consejo os voy a dar': El talento del Bachillerato de Artes del IES Grande Covián de Zaragoza se sube al escenario / Servicio especial

Desde el centro aseguran que culminan este proyecto "con muy buenas sensaciones", ya que, tras un proceso "intenso y duro", pudieron disfrutar tanto público como intérpretes de esta representación y… "Un consejo os voy a dar: entrad en la Web del IES, si queréis conocernos más”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents