Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaPresupuesto PP-Vox ZaragozaCentros de datosChueca-Vox ZaragozaCincomarzadaPremio DAO
instagramlinkedin

'Donde el silencio promete' el melancólico poema de una alumna del IES La Azucarera

Un trabajo de María Ponz Ledesma de 1.º de Bachillerato

'Donde el silencio promete' de María Ponz Ledesma del IES La Azucarera

'Donde el silencio promete' de María Ponz Ledesma del IES La Azucarera / Imagen generada con IA

María Ponz Ledesma

IES La Azucarera

De tu ser la luz desprendes,

brisa que todo lo niebla.

Susurros que del alma no entiendes,

lo que no haces con tu habla.

En este mundo sombrío, color añades.

Mi sombra en tu voz se desdobla,

y con fuerza y amor, espero te acuerdes

de nuestra promesa que brilla en la tiniebla.

En tus ojos se difumina mi pena,

y el tiempo se disuelve con tu presencia,

mientras mi alma en tu luz se renueva.

En tiempo se desvanece en la arena

y en tu mirada vivo la esencia

Noticias relacionadas y más

de cada uno de tus latidos que a la cima me llevan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents