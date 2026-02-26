'Donde el silencio promete' el melancólico poema de una alumna del IES La Azucarera
Un trabajo de María Ponz Ledesma de 1.º de Bachillerato
María Ponz Ledesma
IES La Azucarera
De tu ser la luz desprendes,
brisa que todo lo niebla.
Susurros que del alma no entiendes,
lo que no haces con tu habla.
En este mundo sombrío, color añades.
Mi sombra en tu voz se desdobla,
y con fuerza y amor, espero te acuerdes
de nuestra promesa que brilla en la tiniebla.
En tus ojos se difumina mi pena,
y el tiempo se disuelve con tu presencia,
mientras mi alma en tu luz se renueva.
En tiempo se desvanece en la arena
y en tu mirada vivo la esencia
de cada uno de tus latidos que a la cima me llevan.
