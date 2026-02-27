Descubre la Cincomarzada y otras revoluciones en Zaragoza con el Programa Z16
La ciudad de Zaragoza celebra la Cincomarzada, una fiesta conmemorativa de la expulsión de los carlistas en 1838, un evento clave en su historia
En Zaragoza celebramos la Cincomarzada, pero ¿sabéis por qué el número 5 es tan importante? Todo empezó el 5 de marzo de 1838, cuando la gente de la ciudad expulsó a los carlistas sin apenas ayuda militar. Fue la primera fiesta laica de Zaragoza y desde entonces la ciudad se considera Siempre heroica. Pero no fue la única vez que el pueblo salió a defender lo suyo. Desde Gozarte proponen una visita guiada en la que descubrir historias de revueltas y valentía desde la plaza del Pilar hasta el Arrabal. ¿Os animáis?
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad.
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
