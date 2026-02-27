Descubre la Cincomarzada y otras revoluciones en Zaragoza con el Programa Z16

En Zaragoza celebramos la Cincomarzada, pero ¿sabéis por qué el número 5 es tan importante? Todo empezó el 5 de marzo de 1838, cuando la gente de la ciudad expulsó a los carlistas sin apenas ayuda militar. Fue la primera fiesta laica de Zaragoza y desde entonces la ciudad se considera Siempre heroica. Pero no fue la única vez que el pueblo salió a defender lo suyo. Desde Gozarte proponen una visita guiada en la que descubrir historias de revueltas y valentía desde la plaza del Pilar hasta el Arrabal. ¿Os animáis?

