Descubre la Cincomarzada y otras revoluciones en Zaragoza con el Programa Z16

La ciudad de Zaragoza celebra la Cincomarzada, una fiesta conmemorativa de la expulsión de los carlistas en 1838, un evento clave en su historia

Miguel Ángel Gracia

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

En Zaragoza celebramos la Cincomarzada, pero ¿sabéis por qué el número 5 es tan importante? Todo empezó el 5 de marzo de 1838, cuando la gente de la ciudad expulsó a los carlistas sin apenas ayuda militar. Fue la primera fiesta laica de Zaragoza y desde entonces la ciudad se considera Siempre heroica. Pero no fue la única vez que el pueblo salió a defender lo suyo. Desde Gozarte proponen una visita guiada en la que descubrir historias de revueltas y valentía desde la plaza del Pilar hasta el Arrabal. ¿Os animáis?

