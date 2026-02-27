El IES Río Gállego de Zaragoza gana el premio nacional a la Excelencia en Orientación por su proyecto de vinculación del aprendizaje con áreas profesionales

El IES Río Gállego, de Zaragoza, ha sido galardonado con un premio nacional a la Excelencia en Orientación, otorgado por la Fundación Bertelsmann y el Grupo Anaya. El centro educativo aragonés se ha alzado como ganador en la categoría ‘Vinculación de asignaturas con ámbitos profesionales’ por su proyecto titulado La Orientación Académico-Profesional en el IES Río Gállego.

Representantes del centro educativo, acompañados por miembros del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, han recibido el galardón en Madrid, en la gala de la tercera edición de estos premios que reconocen las iniciativas más destacadas impulsadas por centros educativos de toda España en materia de orientación académica y profesional.

El IES Río Gállego forma parte de los 39 centros educativos participantes en el programa Xcelence Aragón, una iniciativa del Departamento de Educación, en colaboración con la Fundación Bertelsmann y la Fundación Ibercaja. Este programa, en marcha desde el curso 2023-24, tiene como objetivo impulsar la mejora de la orientación del alumnado de educación secundaria a través de un marco de calidad.

El proyecto premiado persigue un objetivo principal: ayudar al alumnado a conocer de primera mano los grados profesionales que ofrece el propio centro. Para ello, se han desarrollado múltiples acciones. Entre ellas, se han impartido charlas informativas por antiguo alumnado del centro, se han llevado a cabo recorridos guiados por los distintos talleres y espacios de divulgación, como el mercadillo de asignaturas optativas.

Estas iniciativas buscan combatir una práctica todavía extendida, derivar al alumnado hacia la Formación Profesional sin un proceso de orientación personalizado. El centro insiste en que comprender las familias profesionales y sus requisitos previos es esencial para que los estudiantes tomen decisiones ajustadas a sus intereses, capacidades y aspiraciones.

Un proyecto que trasciende las aulas

Pero el programa no se queda solo dentro del instituto. Como complemento, el IES Río Gállego ha promovido visitas a entornos laborales reales, a otros centros donde se imparten grados de FP y a diversas facultades universitarias, con el fin de que el alumnado conozca de manera directa la variedad de itinerarios educativos y profesionales disponibles.

Durante la gala, la organización ha subrayado que este planteamiento responde a una necesidad aún desatendida en muchos centros educativos: la falta de experiencias vivenciales que permitan conectar los estudios con el futuro profesional.

En su proyecto, el IES destaca que, durante el curso 2025 26, se ha observado un incremento notable en la matriculación en ciclos de Formación Profesional dentro del propio centro. Según explican, este aumento refleja que los estudiantes reciben información más completa y comprensible, lo que les permite decidir con mayor seguridad.

Asimismo, señalan que la mejora tanto en la cantidad como en la calidad de las actividades relacionadas con la orientación académico-profesional está permitiendo que el alumnado llegue cada vez más preparado para tomar decisiones informadas sobre su futuro.

Con este reconocimiento, el IES Río Gállego consolida su proyecto como un referente en orientación educativa, demostrando que la información rigurosa, la experiencia directa y el acompañamiento personalizado pueden marcar un antes y un después en la trayectoria formativa del alumnado.