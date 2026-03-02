Con motivo de la proximidad del 8M, alumnos de 4º de la ESO y profesores del IES Félix de Azara de Zaragoza se han volcado en una iniciativa muy interesante desde la materia de Economía.

Se trata de un trabajo de investigación acerca de la presencia de la mujer trabajadora en el arte, desde la Edad Media hasta la actualidad. No se trata tanto de un trabajo "de arte ni de historia", sino comprobar, desde la economía, la evolución del rol social que la mujer ha tenido a lo largo de los últimos siglos, y que, obviamente, ha tenido reflejo en las manifestaciones artísticas.

El trabajo ha consistido en un análisis de 100 obras de arte de la pintura europea y mundial con la que cada una de ellas, cada alumna/o ha realizado, en primer lugar, un breve análisis visual y formal y después, un comentario acerca del contexto y simbología de la obra.

Finalmente, el trabajo ha concluido en una exposición de 100 carteles que resumen el trabajo desarrollado.

El IES Félix de Azara de Zaragoza expone 100 carteles sobre la mujer trabajadora en el arte con motivo del 8M / Servicio especial

La evolución de los oficios y roles sociales de las mujeres

Entre las conclusiones a las que han llegado los alumnos destacan que han podido comprobar la evolución de los oficios y roles sociales que la mujer trabajadora ha tenido en distintas obras pictóricas y que han sido reflejo de la propia evolución de la mujer en la sociedad.

En ese sentido, han podido observar que la mujer ha sido representada llevando a cabo tareas domésticas y oficios tradicionales, como cocineras, panaderas, camareras, planchadoras, cuidadoras, hilanderas, lavanderas... o bien desempeñando trabajos en el campo o en la mar, y se encuentran con campesinas, espigadoras, pastoras, pescadoras, mariscadoras... También, más recientemente, desempeñando oficios industriales, como cigarreras, mineras, obreras… hasta llegar a los nuevos roles profesionales que actualmente desempeñan las mujeres.

El IES Félix de Azara de Zaragoza expone 100 carteles sobre la mujer trabajadora en el arte con motivo del 8M / Servicio especial

Explican los alumnos que con este trabajo han conseguido aproximarse, “modestamente” desde la Economía, a diferentes estilos pictóricos, como los manuscritos medievales, la pintura renacentista, la pintura flamenca, el barroco, el realismo social, el impresionismo, el expresionismo, el arte de la cartelería soviética, el pop art, el arte abstracto, los murales….

El trabajo incluye el análisis de cuadros de figuras de la Historia del Arte como Vermeer, Goya, Murillo, Pissarro, Millet, Gauguin, Van Gogh, Dupré, Sorolla, Diego Rivera, Hopper...

También han querido incluir en este análisis a corrientes artísticas más desconocidas, como el arte propagandístico soviético o el arte callejero, así como a algunos artistas africanos, latinoamericanos o de Oriente Medio, mucho más desconocido en nuestro entorno cultural.

El IES Félix de Azara de Zaragoza expone 100 carteles sobre la mujer trabajadora en el arte con motivo del 8M / Servicio especial

Por último, han trabajado por conocer la visión contemporánea y actual que la mujer tiene en el arte, en la que su imagen se ha redefinido radicalmente, alejándose de los estereotipos tradicionales y ofreciendo una representación más diversa y a menudo, críticamente feminista, como Tamara de Lempicka, Caroline Walker, Ana Ancher, Elisabeth Catlett, Sonia Delaunay, Oluwole Omofemi o la española Maruja Mallo, representante pictórica de la Generación del 27.

El propósito no ha sido hacer “un estudio acerca de la pintura y el arte, sino tomarlo como excusa”, como herramienta, para conocer la evolución del rol profesional de la mujer en la sociedad, y para comprender cómo el arte actual “reivindica la posición de la mujer como creadora y protagonista”.

El resultado que resume este trabajo es la exposición que ahora se muestra en el IES Félix Azara. Cada alumno ha analizado cuatro obras, de cada una de ellas, ha hecho un análisis visual y formal de la obra y después ha tratado de explicar su contexto y simbolismo.