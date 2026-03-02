Rebulizio celebra 20 años de teatro desde el escenario del colegio Salesianos de Monzón
En un ambiente íntimo y dinámico, la compañía de teatro Rebulizio invitó a los asistentes a un recorrido por sus dos décadas de historia, destacando sus comedias y musicales
La compañía de teatro Rebulizio conmemoró el pasado 28 de febrero, sus dos décadas de trayectoria con una gala especial en el teatro del colegio Salesianos de Monzón. El evento se alejó de los grandes protocolos para ofrecer un encuentro cercano, donde la calidez y la conexión directa con el espectador fueron las notas dominantes. Bajo una atmósfera marcadamente íntima y dinámica, la compañía invitó a los asistentes a un viaje por su historia.
La velada huyó de guiones rígidos, apostando por la frescura de la improvisación y el relato espontáneo de anécdotas que han marcado estos 20 años de vida. El escenario de los Salesianos se llenó de recuerdos de obras de todo tipo, con una mención especial a las comedias y musicales que han definido el sello de Rebulizio.
Fue un homenaje cargado de emoción por el teatro, donde se revivieron fragmentos de sus personajes más relevantes en un formato que permitió una interacción constante y sincera con el público. En este ambiente de confianza, la compañía quiso agradecer expresamente la presencia y el apoyo de figuras clave para su trayectoria.
Entre el público se encontraban los directores del centro Salesianos, anfitriones de la casa, así como el alcalde de Monzón, cuya asistencia puso de relieve el valor de la compañía como parte viva del tejido cultural de la ciudad.
