El pasado 27 de febrero el Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes celebró su tradicional Fiesta de Carnaval. En esta ocasión, y por segundo año consecutivo, los tres centros educativos de Andorra participaron en esta celebración tan especial bajo el lema Escuelas que comparten, escuelas que disfrutan.

Esta celebración, que tuvo que ser aplazada por inclemencias meteorológicas, llenó la villa minera de alegría, inclusión y color.

'Escuelas que comparten, escuelas que disfrutan': el Carnaval inclusivo recorre las calles de Andorra / Servicio especial

Este año los Colegios de Educación Infantil y Primaria Juan Ramón Alegre y Manuel Franco Royo, junto al Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes han querido unirse con una temática común, que hace alusión a la pertenencia de los tres centros a la Red de Escuelas Promotoras de Salud: los hábitos de vida saludable.

La mañana comenzó con un almuerzo carnavalero, obsequio de las Asociaciones de Madres y Padres de los centros. Seguidamente, un pasacalles iniciado en cada centro, y que confluyó en el parque de la Solidaridad, continuó por las principales calles de la localidad en una divertida y colorida comparsa de alumnos y alumnas que deleitó a todo el público presente.

A su llegada al polideportivo de Andorra, las directoras de los tres centros, leyeron este emocionante pregón de Carnaval ante unas gradas abarrotadas de público.

Iker, Abril y Noa, tres presentadores de excepción, fueron los encargados de ir anunciando a las diferentes comparsas: la alimentación saludable, la actividad física, la importancia de la higiene y del descanso fueron los protagonistas, y emocionaron a las comunidades educativas de los tres centros educativos y a todo Andorra.

Desde el Colegio Gloria Fuertes agradecen a toda la localidad de Andorra por su calurosa acogida a esta fiesta y a las familias que les acompañaron en la celebración.