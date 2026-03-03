'Escuelas que comparten, escuelas que disfrutan': el Carnaval inclusivo recorre las calles de Andorra
Por segundo año consecutivo, el Colegio Gloria Fuertes y otros dos centros educativos de Andorra se unieron en una celebración de Carnaval centrada en los hábitos de vida saludable
El pasado 27 de febrero el Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes celebró su tradicional Fiesta de Carnaval. En esta ocasión, y por segundo año consecutivo, los tres centros educativos de Andorra participaron en esta celebración tan especial bajo el lema Escuelas que comparten, escuelas que disfrutan.
Esta celebración, que tuvo que ser aplazada por inclemencias meteorológicas, llenó la villa minera de alegría, inclusión y color.
Este año los Colegios de Educación Infantil y Primaria Juan Ramón Alegre y Manuel Franco Royo, junto al Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes han querido unirse con una temática común, que hace alusión a la pertenencia de los tres centros a la Red de Escuelas Promotoras de Salud: los hábitos de vida saludable.
La mañana comenzó con un almuerzo carnavalero, obsequio de las Asociaciones de Madres y Padres de los centros. Seguidamente, un pasacalles iniciado en cada centro, y que confluyó en el parque de la Solidaridad, continuó por las principales calles de la localidad en una divertida y colorida comparsa de alumnos y alumnas que deleitó a todo el público presente.
A su llegada al polideportivo de Andorra, las directoras de los tres centros, leyeron este emocionante pregón de Carnaval ante unas gradas abarrotadas de público.
Iker, Abril y Noa, tres presentadores de excepción, fueron los encargados de ir anunciando a las diferentes comparsas: la alimentación saludable, la actividad física, la importancia de la higiene y del descanso fueron los protagonistas, y emocionaron a las comunidades educativas de los tres centros educativos y a todo Andorra.
Desde el Colegio Gloria Fuertes agradecen a toda la localidad de Andorra por su calurosa acogida a esta fiesta y a las familias que les acompañaron en la celebración.
El pregón de las directoras
Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración tan especial: nuestra Fiesta de Carnaval. Este año, por segundo año consecutivo, los tres centros educativos a los que representamos hemos decidido celebrar de forma conjunta el Carnaval, y llenar así Andorra de alegría, color, convivencia, inclusión y diversión. Este acto forma parte de un proyecto de trabajo compartido, en el que el alumnado de los tres colegios compartimos diferentes experiencias a lo largo del curso escolar. Caminamos juntos para crear una gran comunidad educativa en esta, nuestra Andorra.
En esta ocasión, hemos querido dedicar la celebración a la importancia de cuidar nuestra salud y la de quienes nos rodean. El Carnaval es una oportunidad para encontrarnos y celebrar, pero también para reforzar valores que mejoran nuestra vida cotidiana. En los tres colegios trabajamos diariamente como los hábitos saludables, como una buena alimentación, la actividad física, el descanso y el cuidado emocional, mejoran nuestra calidad de vida. Que este Carnaval nos motive a seguir construyendo una comunidad más activa, solidaria y saludable.
Este año el Carnaval nos ha vuelto a unir como comunidad, y os invitamos a disfrutar de cada momento de esta celebración que hemos preparado con mucha ilusión y cariño. Estamos convencidas de que el Carnaval tiene en su esencia algo mágico, algo que si se vive y se comparte en comunidad se contagia entre todos y todas: la alegría.
A los alumnos y alumnas, les deseamos que disfruten y “jueguen” disfrazados en esta fiesta que pone en valor la imaginación, la convivencia, la diversión y la alegría.
Por último, los Colegios de Andorra queremos agradecer al Ayuntamiento de Andorra todo el apoyo para la celebración de esta Fiesta de la alegría; a los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, por su trabajo desinteresado y altruista, y a todas aquellas personas o entidades que, de una manera u otra, han colaborado para hacer posible nuestra Fiesta de Carnaval.
Agradecemos la asistencia y participación de todas las familias en este acto y, especialmente, a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado por ese almuerzo tan delicioso con el que hemos comenzado el día.
Gracias, como no, a todos los profesionales que con su tesón, ilusión y profesionalidad han hecho posible que esto se haya podido llevar a cabo.
Que esta celebración nos impulse a continuar trabajando juntos por entornos más saludables, responsables y humanos.
Y ahora toca seguir disfrutando de los desfiles de las diferentes comparsas. Como dice la pancarta que ha encabezado este desfile: Escuelas que comparten, escuelas que disfrutan.
¡Viva el Carnaval! ¡Viva Andorra!
