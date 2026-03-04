¿Cómo nos afectan los transgénicos? Una alumna del IES La Azucarera de Zaragoza lo analiza
Los transgénicos son organismos obtenidos de manera artificial y que contienen genes de otra especie, con ellos surge cierta controversia
Silvia Escarza Chaves
A la hora de hablar sobre los transgénicos, que son organismos obtenidos de manera artificial y que contienen genes de otra especie, surge cierta controversia, a menudo por la falta de información. Hay quien los acepta , respaldándose en estudios que confirman su seguridad, pero estos a menudo son ejecutados por la misma empresa que los comercia, por lo que no son completamente imparciales.
Del otro lado están los que se apoyan en estudios objetivos como el realizado y financiado por el gobierno austriaco y publicado posteriormente por Greenpeace. Este estudio fue realizado con dos grupos de ratones, el primero fue alimentado con una dieta en la que el 33% era maíz transgénico y el segundo grupo consumió maíz convencional, es decir no transgénico. El resultado de este experimento fue que el tamaño de la camada y el peso se vieron reducidos a partir de la tercera y cuarta generación, lo que quiere decir que aunque las consecuencias no sean inmediatas no significa que sean inexistentes.
Pero el uso de los transgénicos, con otras aplicaciones, como es el caso de los medicamentos de origen transgénico o recombinante, como lo son la insulina y los anticoagulantes, puede ser altamente beneficioso. Además ,en algunos casos, permite reducir el uso de pesticidas, lo que se traduce en un menor impacto en el medio ambiente.
En definitiva, a la hora de comparar los distintos estudios sobre cualquier tema hay que tener en cuenta quien los realiza, y en este caso los más objetivos indican que los transgénicos pueden tener efectos perjudiciales en la descendencia y fertilidad.
- La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo
- El Deportivo se opone a la marcha de Ismael Arilla al Real Zaragoza y se remite a su cláusula
- Un directivo de Amazon agradece el 'liderazgo de Sánchez' y Azcón califica los 18.000 nuevos millones como 'la mejor inversión en décadas en el país
- David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza en Cádiz y gana enteros para quedarse hasta el final de la temporada
- Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper
- Tras la renovación de Merritt Hempe, ¿cuántas jugadoras del Casademont Zaragoza tienen contrato para la próxima temporada?
- Las cuentas de la salvación del Real Zaragoza: Misión imposible
- Qué es Forestalia y quién es Fernando Samper: dos objetivos en el punto de mira de la UCO de la Guardia Civil