El alumnado de 4º de ESO del Colegio San José de Calasanz ha demostrado una vez más que la literatura no se estudia solo en los libros, sino que también se vive. Un año más, las aulas se transformaron en un auténtico viaje en el tiempo hasta la época de la Generación del 98 y el Modernismo, metiéndose en la piel de autores tan míticos como Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Rubén Darío o Ramón María del Valle-Inclán.

Caracterizados y plenamente inmersos en el espíritu de finales del siglo XIX y comienzos del XX, recrearon las célebres tertulias literarias en los cafés, espacios de debate donde estos escritores discutían sobre la situación de España, el sentido de la vida o la búsqueda de la belleza. Los alumnos no solo se caracterizaron para la ocasión, sino que adoptaron su forma de pensar y escribir, utilizando sus figuras literarias y reflejando sus grandes preocupaciones.

Voces del Modernismo y la Generación del 98 resuenan en las aulas del Colegio San José de Calasanz de Barbastro / Servicio especial

Durante la actividad, compararon aquellas reflexiones con la realidad actual, estableciendo paralelismos entre las crisis de entonces y los desafíos de nuestros días.

El resultado fue una experiencia enriquecedora que les permitió comprender la literatura desde dentro, desarrollando creatividad, pensamiento crítico y una conexión más profunda con nuestro patrimonio cultural.

Voces del Modernismo y la Generación del 98 resuenan en las aulas del Colegio San José de Calasanz de Barbastro / Servicio especial

Sin duda, una experiencia enriquecedora, creativa y diferente que les ha permitido aprender literatura de una manera mucho más viva y cercana.