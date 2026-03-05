'Voy a regalarte el mar': la versión más especial con origen en el Colegio La Salle Gran Vía de Zaragoza
Poema basado en el libro El chico que me regaló el mar de Ana Alcolea
Mario Sevil Macias
Desde bien pequeños en un barco tuvimos que zarpar, dejando nuestra familia y amigos atrás, pero no todo malas noticias iban a ser, porque en esa travesía te iba a conocer.
Desde el primer momento que te vi, supe que eras especial, me pasaba las noches sin dormir, porque en ti no paraba de pensar.
Recuerdo lo bonitas que eran tus risas, y afortunadamente me sigo acordando de ellas, también me hipnotizan tus sonrisas, y lo siguen haciendo cuando me las enseñas.
Ese día en el barco apoyados en la barandilla, fue mi momento favorito, yo mientras te acariciaba la mejilla, deseaba que el tiempo se hiciera infinito.
El tiempo a tu lado es oro, y tengo suerte de que me lo puedo permitir, tú eres mi tesoro, sin ti no puedo vivir.
Y aunque cambiamos muchas veces de navío, nunca cambie lo que sentía por ti, como he dicho antes, vivir es imposible si no estás conmigo, vivir es imposible si no estás aquí.
El tiempo a tu lado siempre valió la pena, y por eso tengo algo que te voy a dar, donde el agua se junta con la arena, hoy, voy a regalarte el mar.
- El Real Zaragoza va último y tiene pie y medio en Primera RFEF con el quinto límite salarial más alto de Segunda
- El Zaragoza da por descartada la vía de JIM: los tres remates al palo para su regreso en menos de un año
- Vall Companys tendrá que pagar 11 millones por 675 falsos autónomos en el matadero de Ejea de los Caballeros
- Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje
- El dueño de un famoso restaurante Zaragoza, sobre las bajas médicas de los empleados: 'Respeto las que son reales
- El dueño de Forestalia, un exfuncionario del Miteco, su mujer, un notario y dos testaferros: estos son los detenidos por la Guardia Civil tras los registros en Zaragoza y Madrid
- La tardía regeneración en el Real Zaragoza: Al Zaragoza lo defiende su gente
- La Guardia Civil solicita paralizar el clúster del Maestrazgo tras los registros en Forestalia