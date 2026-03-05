'Voy a regalarte el mar': la versión más especial con origen en el Colegio La Salle Gran Vía de Zaragoza

Desde bien pequeños en un barco tuvimos que zarpar, dejando nuestra familia y amigos atrás, pero no todo malas noticias iban a ser, porque en esa travesía te iba a conocer.

Desde el primer momento que te vi, supe que eras especial, me pasaba las noches sin dormir, porque en ti no paraba de pensar.

Recuerdo lo bonitas que eran tus risas, y afortunadamente me sigo acordando de ellas, también me hipnotizan tus sonrisas, y lo siguen haciendo cuando me las enseñas.

Ese día en el barco apoyados en la barandilla, fue mi momento favorito, yo mientras te acariciaba la mejilla, deseaba que el tiempo se hiciera infinito.

El tiempo a tu lado es oro, y tengo suerte de que me lo puedo permitir, tú eres mi tesoro, sin ti no puedo vivir.

Y aunque cambiamos muchas veces de navío, nunca cambie lo que sentía por ti, como he dicho antes, vivir es imposible si no estás conmigo, vivir es imposible si no estás aquí.

El tiempo a tu lado siempre valió la pena, y por eso tengo algo que te voy a dar, donde el agua se junta con la arena, hoy, voy a regalarte el mar.