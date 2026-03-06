¡En Z16 hablamos del Museo del Teatro de Caesaraugusta de Zaragoza!
En Zaragoza, la ruta de Caesaraugusta permite descubrir la época romana a través de cuatro museos arqueológicos ubicados en el centro histórico de la ciudad
En época romana, Zaragoza era conocida como Caesaraugusta. En el centro histórico de la ciudad se encuentran cuatro interesantes museos arqueológicos a través de los cuales podrás descubrir esta interesante época histórica y cómo era la vida en nuestra ciudad. La entrada te da derecho a visitar los cuatro museos que conforman la ruta de Caesaraugusta: el Teatro, el Foro, las Termas y el Puerto Fluvial. ¿Te apuntas?
