Mobility Talent acerca la industria de la automoción y la movilidad sostenible a los estudiantes aragoneses
El Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) impulsa una nueva edición de esta experiencia inmersiva para despertar vocaciones técnicas entre jóvenes de ESO, Bachillerato, FP e Ingeniería
El Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) celebra el próximo 17 de marzo una nueva edición de Mobility Talent (MOBIT), la experiencia inmersiva que busca despertar vocaciones técnicas entre jóvenes de 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional e Ingeniería. La iniciativa, que en su edición anterior atrajo a más de 700 estudiantes al sector de la automoción y la electromovilidad, vuelve a convertir el Espacio Joven en un recorrido lleno de retos, talleres y experiencias vinculadas a las tecnologías que están transformando la industria.
A lo largo de la jornada, los participantes se sumergen en cuatro áreas temáticas que muestran de manera práctica los desafíos reales del sector. En el espacio dedicado a la movilidad autónoma, los estudiantes descubren cómo se conectan las máquinas y qué tecnologías permiten avanzar hacia la conducción autónoma. La zona de electromovilidad les acerca a los retos de las baterías que impulsan el futuro eléctrico. En el área de manufactura avanzada, conocen los procesos que definen la fabricación del siglo XXI, mientras que en la de mecatrónica experimentan con robótica, inteligencia artificial y sistemas inteligentes aplicados a la industria.
De forma continua se imparte la charla de orientación Angry birds, meteoritos, cuñaos y Lamborghinis: por qué nunca te tocará la lotería, una sesión dinámica que invita a reflexionar sobre la toma de decisiones académicas y profesionales en un momento clave de su desarrollo. El evento incorpora también un job corner, donde los estudiantes pueden entregar su currículum, conocer ofertas de prácticas y empleo y conversar directamente con empresas líderes del sector. Esta dinámica permite que los jóvenes puedan conocer cuáles son los trabajos más demandados y se lleven una idea de la industria de la automoción ajustada a la realidad.
Mobility Talent persigue atraer talento hacia las profesiones técnicas, visibilizar un sector que vive una transformación profunda marcada por la electrificación y la descarbonización, y reforzar los vínculos entre centros educativos y empresas del CAAR. La colaboración entre instituciones educativas y tejido empresarial es esencial para garantizar que los jóvenes conozcan las oportunidades reales de un sector que demanda perfiles cualificados y que afronta un futuro lleno de innovación.
La jornada se desarrolla en dos sesiones: una matinal, de 9:00 a 14:00 horas, y otra vespertina, de 16:00 a 18:30 horas. Como novedad, el 19 de marzo se replicará en Teruel, ampliando así el alcance territorial del programa y acercando la experiencia a estudiantes de toda la provincia como muestra del compromiso del CAAR por dar a conocer las oportunidades profesionales del sector.
