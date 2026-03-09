Fundación Ibercaja renueva Aula en Red

Aula en Red es el espacio digital de Fundación Ibercaja pensado específicamente para la comunidad educativa, donde docentes, escolares y familias encuentran en un mismo lugar actividades, recursos y programas para acompañar el día a día del aula. Un servicio con vocación de impulsar la innovación educativa, conectar experiencias y poner al alcance de los centros propuestas que conviertan la enseñanza en una aventura compartida, reforzando el compromiso de Fundación Ibercaja con la educación y su papel clave en el futuro de la sociedad.

En la web de Aula en Red se puede acceder a la programación de actividades y programas educativos dirigidos a profesorado, equipos directivos, orientadores y alumnado, que abarcan diferentes etapas y áreas de conocimiento. Talleres, proyectos, iniciativas de emprendimiento o educación financiera y propuestas para trabajar competencias clave se presentan de forma clara y accesible, lo que facilita que los centros encuentren experiencias alineadas con sus necesidades educativas.

El portal pone también a disposición de los usuarios un amplio conjunto de recursos y aplicaciones didácticas diseñadas para aprovechar mejor el trabajo en el aula. Desde materiales interactivos hasta herramientas digitales de apoyo, los contenidos ayudan al profesorado a enriquecer sus clases y al alumnado a aprender de forma más activa, creativa y significativa.

Aula en Red incorpora, además, contenidos de actualidad educativa y noticias de interés que permiten estar al tanto de tendencias, proyectos y experiencias inspiradoras, pensadas tanto para docentes como para escolares y sus familias. Este enfoque convierte la plataforma en un punto de encuentro donde informarse, descubrir nuevas ideas y sentirse parte de una comunidad educativa dinámica y en constante evolución.

Registrarse en Aula en Red abre la puerta a recibir información actualizada sobre nuevas actividades, recursos y programas, así como invitaciones a iniciativas colaborativas y propuestas formativas de Fundación Ibercaja. La inscripción permite, además, formar parte de la comunidad educativa de Aula en Red, que se va a articular para compartir inquietudes, proyectos y buenas prácticas con otros profesionales y centros que comparten la misma pasión por transformar la educación.

Puede consultar la información completa aquí.