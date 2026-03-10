NTT Data Foundation ha abierto el periodo de inscripción para una nueva edición de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, una competición online y gratuita dirigida a menores de entre 7 y 16 años que tiene como objetivo fomentar el interés por la programación, desarrollar destrezas digitales y contribuir a la reducción de la brecha digital desde edades tempranas.

En un contexto en el que la tecnología avanza rápidamente y transforma muchas tareas del día a día, habilidades como analizar, razonar, estructurar ideas y proponer soluciones siguen siendo esenciales. En este sentido, las Olimpiadas Internacionales de Tecnología buscan fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la perseverancia en los menores para que sean capaces de detectar pequeños problemas de su entorno y propongan soluciones creativas a través de la tecnología.

A través de esta iniciativa, NTT Data Foundation, por quinto año consecutivo, pretende acercar a niños y adolescentes a la tecnología como creadores, no solo como consumidores. A lo largo de la competencia, los participantes desarrollan sus destrezas digitales, fundamentales para su futuro, mientras que aprenden y programan proyectos como videojuegos y animaciones.

A través de una experiencia lúdica, los jóvenes enfrentan retos que les impulsan a encontrar soluciones a problemas reales de su entorno, con el apoyo de voluntarios de NTT Data Foundation que actúan como entrenadores de las Olimpiadas.

Se busca campeón olímpico: vuelven las Olimpiadas de Tecnología que premian a los futuros genios digitales / Servicio especial

Algunos genios que han ganado las Olimpiadas

Victoria, una joven asturiana con autismo, conquistó las Olimpiadas con un videojuego que reflejaba las dificultades a las que se enfrentaba en su día a día con el objetivo de dar a conocer su realidad y ayudar a su entorno a comprenderla e integrarla. El aragonés Leo desarrolló un videojuego para facilitar la consulta de horarios y el acceso al transporte público a las personas mayores, o la madrileña Carolina, quien creó un videojuego con el objetivo de integrar a las personas con discapacidad y evitar el bullying en el colegio.

Una competición internacional

Las Olimpiadas se desarrollan en 5 idiomas y están presentes en países de Europa y América Latina. Durante la competición, los participantes deberán resolver un reto en el que tendrán que identificar problemas de su entorno y proponer soluciones a través de la tecnología.

Al finalizar el entrenamiento y la formación, se seleccionarán ganadores por país y por categoría, que posteriormente competirán en una final internacional prevista para el mes de septiembre de 2026. En el caso de España, la final nacional se celebrará los días 2 y 3 de junio.

Los ganadores, tanto a nivel nacional como internacional, recibirán premios como drones o robots programables, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus destrezas digitales. Además, se otorgarán reconocimientos especiales a los profesores más implicados, destacando su papel clave en el acompañamiento y motivación de los participantes.

Para participar en las Olimpiadas no es necesario tener conocimientos previos en programación: basta con disponer de un ordenador y conexión a Internet.

La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de este formulario hasta el 23 de marzo de 2026.