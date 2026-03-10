Criptomonedas y jóvenes en Aragón: cómo reconocer estafas y evitar el ‘dinero fácil’ de los finfluencers

Te dicen que no hace falta madrugar, ni estudiar, ni esperar años. Que basta con un móvil, una app y “mentalidad de tiburón”. En 30 segundos, el vídeo enseña un antes y un después donde solo aparecen un coche alquilado, una pantalla con números en verde y una frase que engancha: «si yo pude, tú también». Ese es el gancho que más preocupa, porque capta la atención y puede empujar a algunos jóvenes a meter sus ahorros en criptomonedas… y quedarse sin nada.

Ante esa ola de mensajes, varios países están moviendo ficha para frenar el auge de estafas y promociones engañosas entre menores y jóvenes. En España, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ha insistido en la necesidad de educar y advertir sobre los riesgos, especialmente cuando la inversión se presenta como un atajo.

Algo parecido se está impulsando en Reino Unido, donde se han anunciado acciones contra promociones financieras ilegales difundidas por los llamados finfluencers en redes sociales. La idea de fondo es la misma, si un contenido vende inversión como entretenimiento, el riesgo se vuelve más difícil de ver.

Dinero digital

Empecemos por el principio. Las criptomonedas son, a grandes rasgos, dinero digital que se compra y se vende por internet. No se guardan en una cartera física, sino en aplicaciones o plataformas que funcionan como un “monedero” online.

Su precio no lo fija un banco ni un gobierno. Lo marca la gente que compra y vende. Se parece a lo que pasa con unas entradas muy buscadas o unas zapatillas limitadas, cuando hay poca oferta y mucha demanda, el precio sube; si baja el interés o aparecen malas noticias, el precio cae. En el dinero de siempre (euros), el valor tiende a ser más estable porque lo respalda un banco central y se usa a diario para sueldos, impuestos y compras.

En cripto, sin embargo, los cambios pueden ser bruscos en horas o días. Y aquí está la idea clave, ya que muchas criptomonedas no valen porque “sirvan” para algo concreto, sino porque la gente cree que valdrán más mañana. Esa creencia puede disparar el precio… o hundirlo.

Suele ser un truco

Esa volatilidad extrema es uno de los grandes riesgos de invertir en criptomonedas. Quien te lo vende como “dinero fácil” suele omitir lo esencial, porque puedes ganar rápido, sí, pero también perderlo todo en un momento. Además, aunque haya normas europeas, la protección del inversor no siempre se parece a la de productos financieros clásicos. Cuando el dinero se ha ido, recuperarlo puede ser imposible.

A ese riesgo se suma el ecosistema de fraudes. Han crecido las suplantaciones, las webs clonadas y los grupos falsos que prometen “revelarte el secreto” para invertir. A veces te piden datos, te redirigen a enlaces dudosos o te empujan a ingresar dinero en plataformas que luego desaparecen.

Y hay un truco más viejo que internet, pero con filtros nuevos, te enseñan solo las ganancias y te ocultan las pérdidas. Tú ves capturas de beneficios y celebraciones, pero no ves las veces que alguien se arruina o se queda atrapado sin poder retirar su dinero.

Las ‘red flags’ En esta línea, debemos estar atentos a aquellas red flags que nos hacen sospechar « Rentabilidad garantizada » o “riesgo cero”.

» o “riesgo cero”. « Hazlo ya » / “última oportunidad” / “solo hoy”.

» / “última oportunidad” / “solo hoy”. « Gana dinero mientras duermes » / “desde casa y sin esfuerzo”.

» / “desde casa y sin esfuerzo”. Capturas de beneficios sin explicar pérdidas ni comisiones .

ni . Te piden ir a Telegram/Discord “para la señal secreta”.

“para la señal secreta”. Te animan a usar código de referido (cobran por traerte).

(cobran por traerte). No se entiende qué compras, pero te dicen “da igual, confía”.

No hay advertencias claras de riesgo (o están escondidas).

Presumen de coches/relojes como “prueba” en vez de explicar el producto.

El papel del influencer

Ya conocíamos a los influencers de lifestyle, a los gastronómicos o a los de libros. Ahora se suman los finfluencers, perfiles que hablan de dinero e inversión con un tono cercano, como si fuera una charla entre amigos.

El problema aparece cuando ese “te cuento lo que hago” acaba siendo un escaparate. En algunos casos, son anuncios encubiertos de plataformas de compraventa de criptomonedas o de productos de alto riesgo. Y ahí la línea se difumina: ¿es una experiencia personal o una campaña pagada? Si no se entiende bien, el público joven es quien más puede salir perdiendo.

Popularidad vs. Responsabilidad

Si un anuncio te promete libertad, conviene hacer una pausa y preguntar por el precio. ¿Qué riesgo asumes? ¿Qué datos cedes? ¿Quién gana si tú entras? En internet, el dinero “fácil” suele acabar de dos formas: o no era fácil… o no era dinero.

La cuestión no es si las criptomonedas “son buenas o malas”. La cuestión es si decides con información o con impulso. Y ahí va la pregunta para clase: cuando un influencer habla de inversión, ¿qué debería pesar más, su popularidad… o su responsabilidad?