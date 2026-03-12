El IES Ítaca celebra el 8M con las Jornadas “Mujer y Bicicleta”

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el IES Ítaca de Zaragoza ha organizado una iniciativa educativa que une deporte, historia e igualdad. Bajo el título Mujer y Bicicleta, se celebran del 9 al 13 de marzo de 2026 unas Jornadas con un programa variado de actividades educativas, lúdicas y reflexivas, que invita al alumnado a reflexionar sobre el papel de las mujeres en el ciclismo y, al mismo tiempo, a disfrutar de la bicicleta como herramienta de salud, movilidad sostenible y superación personal.

Una apuesta del programa Stars

Una de las propuestas más visibles de la semana serán las actividades en bicicleta durante los recreos, que tendrán lugar los martes y jueves y estarán dirigidas al alumnado de 1º y 2º de ESO. Estas actividades buscan promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y como forma de actividad física accesible para todos.

Además, durante el mes de febrero el Grupo Embajador STARS formado por alumnado de 2º de ESO, preparará el Rincón STARS del IES Ítaca, un espacio informativo dedicado a la bicicleta y a la movilidad sostenible dentro del centro. Este proyecto forma parte del programa STARS, que promueve desplazamientos activos y autónomos entre el alumnado.

Para fomentar la importancia social de la bicicleta, desde el grupo de trabajo Ítaca Sostenible, se ha preparado un material para las aulas de todos los niveles de la ESO. En horario de tutoría, el alumnado de la ESO analiza la bicicleta como un objeto cotidiano que ha formado parte de sus vidas desde que eran pequeños, pero también cómo la bicicleta, un transporte aparentemente simple, se convierte en una “máquina de la libertad” en el siglo XIX, especialmente para las mujeres, ya que ofrecía una gran autonomía. Y no sólo eso sino las implicaciones que suponía como el cambio de vestuario (los bloomer), la ocupación del espacio público y las críticas de los sectores más conservadores que relacionaban la enfermedad femenina bicycle face al uso de la misma.

Perspectiva de género e Historia del ciclismo

Algunas de las aulas de Geografía e Historia de 4º ESO y de Historia de España de 2º de Bachillerato también han tenido la oportunidad de conocer la “máquina de la libertad” del siglo XIX y la estrecha relación entre la Mujer y la Bicicleta en el siglo XIX. Y no sólo eso, sino que se ha trasladado el tema del ciclismo utilitario y el ciclismo deportivo en la Historia de España desde una perspectiva de género. Desde la fabricación artesanal de la primera bicicleta en Huesca, hasta su producción industrial ya en el siglo XX, el uso de la bicicleta por clases sociales, e incluso la evolución del ciclismo femenino a lo largo de la historia más reciente (II República, Guerra Civil, Franquismo y Transición a la democracia). El resultado de esta formación se materializa en una exposición realizada por el propio alumnado.

La mesa redonda: voces del ciclismo femenino

El momento central de la semana ha sido la mesa redonda Mujer y bicicleta, celebrada este jueves 12 de marzo en el IES Ítaca y dirigida especialmente al alumnado de 1º de Bachillerato.

Durante el encuentro, varias mujeres vinculadas al ciclismo deportivo en Aragón han compartido su experiencia personal y profesional a través de exposiciones breves de unos diez minutos, seguidas de una ronda de preguntas.

Las participantes invitadas han sido Lorena del Castillo, campeona de España en categoría M40B y miembro de la Unión Ciclista Zaragoza, quien ha hablado sobre su experiencia en Nunca es tarde para pedalear. Ester Iniesta, conocida en redes como la chica de los puertos, ciclista amateur con cerca de 20.000 seguidores en su cuenta @esteriniesta8, que comparte en internet rutas y altimetrías de puertos de montaña de todo el mundo. Carla Lacaba, alumna del propio IES Ítaca y ciclista de competición desde la infancia, que ha aportado la perspectiva de una joven deportista. Pilar Morlans Lodi, especialista en ciclismo de montaña (BTT) y líder del programa Women in Bike. Ana Villena, profesora de Tecnología del centro y ciclista del grupo No Solo Ruedas Bike Team, que ha compartido su experiencia personal bajo el título La bici como ejemplo de superación. Y también Ángel Giner, profesor de Educación Física y periodista deportivo, que ha abordado la historia de la bicicleta y su relación con las mujeres.

La diversidad de perfiles (profesorado, deportistas, creadoras de contenido y alumnado) ha convertido esta mesa redonda en una oportunidad única para escuchar historias reales que conectan con las inquietudes de los estudiantes.

Comprometidos

La iniciativa está organizada por el Departamento de Educación Física y el alumnado del primer curso del Ciclo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, con la colaboración del Departamento de Orientación, el Grupo Ítaca Sostenible y el departamento didáctico de Geografía e Historia del centro.

El IES Ítaca celebra el 8M con las Jornadas “Mujer y Bicicleta” / Servicio especial

Las Jornadas Mujer y Bicicleta reflejan el carácter educativo del proyecto: no se trata solo de una actividad puntual, sino de una propuesta para hacer del centro educativo un espacio de reflexión sobre igualdad, salud y movilidad sostenible. Porque, como recuerda el espíritu del proyecto, cada pedalada también puede ser un paso hacia la igualdad. Y en esta ocasión, toda la comunidad educativa está invitada a subirse a la bicicleta.