Las monografías regresan al IES Lucas Mallada de Huesca con su feria anual
Carla Rivas, antigua alumna del Bachillerato Internacional y creadora de contenido rural, destacó en el IES Lucas Mallada la importancia de divulgar la investigación social durante la feria
El IES Lucas Mallada de Huesca suma un año más a su Feria de Monografías, con esta van ya siete ediciones.
En el marco del Bachillerato Internacional, la monografía es uno de los componentes troncales del Programa, un trabajo de investigación que ofrece a los alumnos la oportunidad de dar un paso fundamental en su formación: pasar de recibir información a construir conocimiento propio. Precisamente, este es uno de los pilares del aprendizaje del Bachillerato Internacional.
La inauguración de la feria contó con la presencia de la Directora Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, Mónica Martínez y con la Vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Huesca, Celsa Rufas, representantes de dos de las instituciones que hacen posible este programa de excelencia en el centro.
Como invitada especial este año estuvo Carla Rivas, exalumna de Bachillerato Internacional, y destacada creadora de contenido rural en redes, que puso en valor la importancia de divulgar y reivindicó la investigación social.
Las presentaciones de las monografías por parte del alumnado fueron un éxito, con temas muy variados y actuales, englobados en las asignaturas que cursan en Bachillerato Internacional.
