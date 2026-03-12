Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la Noche de las Ánimas Lucía siente un susurro y una presencia, ¿será suficiente encender la vela de su abuela?

Trabajo ganador del concurso de Microrrelatos 'Noche de Ánimas' Categoría A del IES Cierzo

En la Noche de las Ánimas Lucía siente un susurro y una presencia, ¿será suficiente encender la vela de su abuela? / Imagen generada con IA

Marta Martín Jiménez

IES Cierzo

Llegó el día de La noche de las ánimas, las calles estaban oscuras y sin ningún tipo de ruido, ni siquiera los perros ladraban. Esa noche Lucía encendió una vela como hacía su abuela “para guiar a las almas perdidas”. La vela titiló con un suspiro extraño.

De pronto Lucía vio una silueta de un hombre reflejada en la ventana con una mirada vacía. El hombre susurró “gracias por la vela” con una voz seca y antigua.

Al amanecer, su familia la encontró dormida encima de la mesa con un gesto sereno. Pero nadie se dio cuenta de la segunda vela que estaba encendida al lado de la de Lucía y del rastro pringoso que conducía hacia el cementerio.

TEMAS

