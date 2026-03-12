En la Noche de las Ánimas Lucía siente un susurro y una presencia, ¿será suficiente encender la vela de su abuela?
Trabajo ganador del concurso de Microrrelatos 'Noche de Ánimas' Categoría A del IES Cierzo
Marta Martín Jiménez
IES Cierzo
Llegó el día de La noche de las ánimas, las calles estaban oscuras y sin ningún tipo de ruido, ni siquiera los perros ladraban. Esa noche Lucía encendió una vela como hacía su abuela “para guiar a las almas perdidas”. La vela titiló con un suspiro extraño.
De pronto Lucía vio una silueta de un hombre reflejada en la ventana con una mirada vacía. El hombre susurró “gracias por la vela” con una voz seca y antigua.
Al amanecer, su familia la encontró dormida encima de la mesa con un gesto sereno. Pero nadie se dio cuenta de la segunda vela que estaba encendida al lado de la de Lucía y del rastro pringoso que conducía hacia el cementerio.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga