¡Disfruta del espectáculo ’30 años en la Jota’!

¡Solo por ser de Z16 puedes disfrutar de una entrada gratuita para el espectáculo 30 años en la Jota en el Teatro Principal! Nacho del Río y Beatriz Bernad llevan más de treinta años compartiendo escenario desde que el maestro Jesús Gracia vio en ellos una gran pareja artística. Fueron pioneros en modernizar la jota sin perder su esencia, colaborando con grandes músicos como Alberto Gambino. Han participado en importantes proyectos y creado espectáculos propios que han llevado de gira durante años. Esta gala será un recorrido por las jotas y canciones que han marcado su camino juntos.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

Si necesitas ayuda o tienes alguna duda, puedes contactar con el equipo a través del correo z16ayuda@zaragoza.es, en el teléfono 976 72 16 16 o mediante Instagram en @z16zaragozajoven.

