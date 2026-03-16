Una docena de alumnos del IES Miguel de Molinos de Zaragoza se van a París con la movilidad Erasmus+
Los jóvenes su movilidad Erasmus+ para sumergirse en la vida estudiantil francesa y explorar la capital.
Durante una semana del mes de febrero, una docena de estudiantes del IES Miguel de Molinos de Zaragoza participaron junto a sus profesores en una movilidad Erasmus+ en París.
Los jóvenes estuvieron alojados en una residencia de estudiantes en le Kremlin-Bicêtre, donde pudieron compartir espacio y vivencias con otros alumnos de su edad.
Por las mañanas acudían al instituto Darius Milhaud, donde participaron en distintas actividades con sus compañeros franceses. Destacan los estudiantes las clases de Educación Física, las presentaciones de su ciudad y las diversas iniciativas para conocer mejor a sus colegas parisinos.
Pero no todo iba a ser estudiar, los zaragozanos aprovechaban las tardes para conocer la ciudad, visitaron distintos monumentos como la torre Eiffel, el museo del Louvre, el Arco del Triunfo o el Sacre-Coer.
A pesar de pasar allí “apenas una semana”, los alumnos explican que pudieron aprender mucho, tanto de la cultura como del idioma.
Están muy agradecidos de haber podido participar en esta experiencia y esperan poder repetirla, ya que ha sido “gratificante y enriquecedora en todos los sentidos”.
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