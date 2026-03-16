«No estás solo». La importancia de hablar con personas de confianza.

La adolescencia puede ser una etapa llena de descubrimientos y emociones intensas, al mismo tiempo, puede contener desafíos, sentimientos abrumadores e implicar retos que resultan difíciles de manejar. Por suerte, este periodo puedes vivirlo acompañado/a, compartir lo que te ocurre con personas de confianza como amigos/as, familia o, en el ámbito educativo, con tu profesorado, tutores/as y orientador/a.

Una razón habitual por la que pueden surgir sentimientos de soledad es por la presión para encajar con tus compañeros/as de clase o en tu propio grupo de amigos/as. Las redes sociales pueden intensificar estos sentimientos porque se retratan vidas perfectas que pueden hacernos sentir diferentes. En consecuencia, es esencial entender que lo que muestran las pantallas no siempre refleja la realidad. Sin duda, todos enfrentamos luchas internas, por tanto, hablar sobre tus emociones puede ser liberador y ayudarte a darte cuenta de que no estás solo/a y de que muchas personas de tu misma edad sienten lo mismo que tú.

Situaciones parecidas

Con tus amigos/as tal vez te identifiques, puesto que pasáis por experiencias similares y pueden ofrecer apoyo y consejos desde su perspectiva. A veces, compartir cómo te sientes con alguien que ha vivido situaciones parecidas puede hacer que la carga se sienta más ligera. Así que no subestimes el poder de una conversación sincera y busca alternativas al exceso de pantallas, dónde vives hiperconectado/a, pero cada vez más desconectado/a. «Reseteate», decide conscientemente dónde inviertes tu tiempo, tu atención y tu energía: disfruta con tus amigos/as de actividades tan sencillas como: dar un paseo, ir al cine, practicar deportes, etc.

También, es fundamental tener una red de apoyo en casa: habla con tus familiares o tutores/as legales. Recordarles que son tu soporte, puede acercarte más a ellos, ya que han pasado por su propia adolescencia y pueden facilitarte sabiduría y comprensión. Descubrirás que están dispuestos a escucharte y a ayudarte a superar tus preocupaciones e inquietudes. Seguro que te tranquiliza compartir tiempo de calidad en familia y planear proyectos conjuntos como ir de viaje.

Además, el entorno educativo ofrece oportunidades valiosas para hablar sobre tus sentimientos. En los institutos desempeña su labor un Orientador/a Educativa, como es mi caso, disponible para brindar apoyo emocional a sus estudiantes. Te escucha sin juzgar y te asesora sobre cómo manejar las dificultades que enfrentas. No dudes en recurrir a nosotros/as para cualquier cuestión que te surja o simplemente si sientes que necesitas a alguien con quien conversar.

Recuerda que hablar sobre tus sentimientos no es una señal de debilidad, sino de valentía. Expresar lo que sientes puede llevarte a comprender mejor tus emociones y recibir el apoyo que necesitas, marcando una gran diferencia en tu bienestar emocional. La vida puede ser complicada, pero no tienes que enfrentarlo todo por tu cuenta. Hay personas dispuestas a ayudarte, escucharte y acompañarte en esta etapa de tu vida. ¡Ánimo!