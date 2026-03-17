Los estudiantes de 4º de ESO del Colegio San José de Calasanz de Barbastro han puesto en marcha el proyecto Cibermanagers de la convivencia y la seguridad, una iniciativa educativa destinada a fomentar el buen uso de las redes sociales y a acompañar a los alumnos de 5º y 6º de Primaria en sus primeros pasos en el entorno digital.

El proyecto nace ante la creciente necesidad de proteger y educar a los menores en un mundo cada vez más conectado, donde la falta de conciencia sobre los riesgos puede derivar en problemas de convivencia, ciberacoso o un uso inadecuado de las tecnologías.

Alumnos de 4º de ESO del Colegio San José de Calasanz de Barbastro se convierten en “Cibermanagers” para promover la convivencia y la seguridad digital / Servicio especial

A lo largo de varias fases de trabajo, el alumnado investigó sobre ciberseguridad, convivencia, habilidades sociales y gestión de emociones, combinando los contenidos de las materias de Formación y Orientación Personal y Profesional y Digitalización. Divididos en grupos cooperativos, elaboraron materiales divulgativos y presentaciones digitales con el objetivo de transmitir a los más pequeños recomendaciones prácticas para navegar por internet de manera responsable.

El proyecto culminó con una exposición en el salón de actos, donde se seleccionó la presentación más completa y clara. Esos grupos fueron los encargados de bajar a Primaria para compartir su aprendizaje y actuar como auténticos agentes de cambio digital.

Alumnos de 4º de ESO del Colegio San José de Calasanz de Barbastro se convierten en “Cibermanagers” para promover la convivencia y la seguridad digital / Servicio especial

Con esta propuesta innovadora, el colegio refuerza su compromiso con una educación integral que combina competencias digitales, convivencia positiva y responsabilidad social.