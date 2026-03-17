Alumnos de 4º de ESO del Colegio San José de Calasanz de Barbastro se convierten en 'Cibermanagers' para promover la convivencia y la seguridad digital
Ante la necesidad de proteger a los menores, el colegio ha puesto en marcha una iniciativa que involucra a estudiantes de 4º de ESO para educar a los más pequeños en el uso responsable de internet
Los estudiantes de 4º de ESO del Colegio San José de Calasanz de Barbastro han puesto en marcha el proyecto Cibermanagers de la convivencia y la seguridad, una iniciativa educativa destinada a fomentar el buen uso de las redes sociales y a acompañar a los alumnos de 5º y 6º de Primaria en sus primeros pasos en el entorno digital.
El proyecto nace ante la creciente necesidad de proteger y educar a los menores en un mundo cada vez más conectado, donde la falta de conciencia sobre los riesgos puede derivar en problemas de convivencia, ciberacoso o un uso inadecuado de las tecnologías.
A lo largo de varias fases de trabajo, el alumnado investigó sobre ciberseguridad, convivencia, habilidades sociales y gestión de emociones, combinando los contenidos de las materias de Formación y Orientación Personal y Profesional y Digitalización. Divididos en grupos cooperativos, elaboraron materiales divulgativos y presentaciones digitales con el objetivo de transmitir a los más pequeños recomendaciones prácticas para navegar por internet de manera responsable.
El proyecto culminó con una exposición en el salón de actos, donde se seleccionó la presentación más completa y clara. Esos grupos fueron los encargados de bajar a Primaria para compartir su aprendizaje y actuar como auténticos agentes de cambio digital.
Con esta propuesta innovadora, el colegio refuerza su compromiso con una educación integral que combina competencias digitales, convivencia positiva y responsabilidad social.