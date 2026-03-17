Qué pasa en Oriente Próximo y por qué afecta a Aragón, Europa y al precio de la energía

Parece un conflicto lejano, pero no lo es. Lo que ocurre en Oriente Próximo puede influir en el precio de la energía, en la economía mundial y en la estabilidad de Europa. La tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos no ha surgido de la nada, es el resultado de décadas de rivalidad, intereses estratégicos y luchas por el poder en una de las regiones más sensibles del planeta e influye en la energía, en el comercio, en la política internacional e incluso en la sensación de seguridad global.

El conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos no es sencillo de explicar, pero desde El Estudiante queremos aportar contexto a una situación que mantiene en alerta a buena parte del mundo. Miguel Ángel Ruiz Carnicer, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, explica que este nuevo episodio enfrenta, una vez más, a “viejos conocidos” en una región marcada por tensiones desde la Guerra Fría. A su juicio, una de las claves está en la Revolución iraní de 1979, que acabó con el régimen del sha (rey), aliado de EEUU, y dio paso a un sistema islámico chií profundamente contrario a Occidente. Desde entonces, la rivalidad entre Irán y Estados Unidos ha sido constante, y en ella también ocupa un lugar central Israel, aliado histórico de EEUU y considerado por Irán como su gran enemigo regional. Por eso, un ataque estadounidense contra Irán no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el resultado de una tensión acumulada durante décadas.

¿Por qué Oriente Próximo es tan importante?

Tener influencia en Oriente Próximo significa, en gran medida, tenerla sobre una de las principales zonas de producción de petróleo del planeta. Pero, además de los recursos energéticos, Ruiz subraya otro factor decisivo, cuanta con una posición geográfica estratégica. La región es un punto de paso indispensable para las rutas comerciales que conectan Asia, Europa y otras partes del mundo. Es decir, no solo importa por lo que produce, sino también por el lugar que ocupa en el mapa.

En ese contexto, cobra especial relevancia el estrecho de Ormuz, una vía marítima situada entre Irán y Omán por la que circula una parte fundamental del crudo mundial. Por allí transita buena parte del petróleo que exportan países como Arabia Saudí o Kuwait. Cuando esta ruta se bloquea o funciona con dificultades, las consecuencias son inmediatas. Aumentan la incertidumbre, suben los precios del gas y del petróleo, y crece el temor a que se frenen las exportaciones energéticas desde Oriente Próximo hacia los mercados internacionales.

Una embarcación militar ligera iraní en el estrecho de Ormuz. / Rouzbeh Fouladi / Europa Press

Uno de los países más perjudicados por esa situación sería China, principal compradora de petróleo iraní y una de las grandes potencias del comercio internacional. Si no puede utilizar con normalidad el estrecho de Ormuz, se ve obligada a recurrir a rutas más largas y costosas, lo que encarece el transporte y multiplica el consumo de combustible. Y cuando se encarece el movimiento de mercancías, el impacto termina extendiéndose a la economía mundial.

¿Qué papel tiene Estados Unidos en el conflicto de Oriente Próximo?

EEUU mantiene desde hace décadas una relación de fuerte enfrentamiento con Irán, pero Miguel Ángel Ruiz considera que, en este momento, no solo están en juego cuestiones estratégicas o alianzas regionales. También hay un mensaje político. En su opinión, dirigentes como Donald Trump o Benjamin Netanyahu utilizan la política exterior como una forma de “proyectar fortaleza y de mostrar capacidad para influir en otros países con rapidez y contundencia”. Más que presentarse como liberadores del pueblo iraní, lo que buscan es dejar clara su fuerza internacional.

Misil lanzado por la Guardia Revolucionaria de Irán. / Europa Press/Sepahnews

El catedrático recuerda, además, que el régimen iraní reprime a su propia población y que muchas de sus acciones son “claramente condenables”. Sin embargo, eso no impide que los ataques de EEUU e Israel puedan interpretarse también como una demostración de poder. En otras palabras, el conflicto no solo se libra sobre el terreno, sino también en el plano simbólico: quién manda, quién impone sus condiciones y quién demuestra que “sigue teniendo peso en el tablero mundial”.

Tensión también en Europa

La crisis en Oriente Próximo también se deja sentir en Europa, especialmente dentro de la Unión Europea. Para Ruiz, la debilidad europea resulta cada vez más evidente, ya que el continente ha ido perdiendo influencia política en los últimos años. A ello se suma una creciente falta de unidad a la hora de responder a las grandes crisis internacionales. Según explica, valores como el respeto a la legalidad internacional o la defensa del multilateralismo se están debilitando frente a intereses estratégicos y alianzas históricas.

Esa división se aprecia en las distintas posturas de los países europeos. Algunos gobiernos se muestran más próximos al apoyo de Estados Unidos e Israel, como ocurre con Reino Unido, Francia y Alemania, mientras otros, como España, seguido de Irlanda, Noruega y Dinamarca, insisten en rechazar la escalada militar y defender el «no a la guerra». Esta falta de una voz común complica la respuesta europea en un momento especialmente delicado.

Aun así, Miguel Ángel Ruiz confía en que la capacidad de coordinación de la Unión Europea termine “siendo suficiente”. En un escenario internacional cada vez más incierto, sostiene, “Europa necesita seguir siendo una zona económicamente fuerte y políticamente influyente”. Solo así podrá aportar estabilidad, defender sus principios y poner “algo de sentido común en un mundo cada vez más tensionado”.