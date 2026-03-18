"No es solo memoria, es respeto y justica": la reflexión de una alumna del IES Ítaca de Zaragoza sobre la memoria democrática

Las guerras marcan profundamente la historia y dejan miles de víctimas, muchas de ellas personas anónimas cuyas vidas quedan relegadas al olvido durante generaciones. Estos efectos se sintieron con especial intensidad en pequeñas localidades, donde la violencia penetró en las relaciones vecinales y transformó las calles y las casas en lugares de sospecha, silencio y miedo.

Gervasio es un ejemplo de esa crueldad. Albañil y único profesional del oficio en el pueblo, desempeñaba un papel fundamental construyendo y reparando viviendas. Sin embargo, el estallido de la guerra convirtió esa utilidad en vulnerabilidad. La falta de dinero llevó a muchos vecinos a recurrir a intercambios informales, pagos en especie o deudas aplazadas. Lo que en circunstancias normales habría sido una práctica solidaria se convirtió en motivo de tensión.

En un clima dominado por el miedo, las acusaciones ideológicas servían para resolver conflictos personales o evitar deudas. Gervasio fue acusado de ser de izquierdas y pertenecer a la CNT, sin pruebas ni investigación. Bastaba la sospecha para justificar detenciones y asesinatos, especialmente contra trabajadores humildes. La represión carecía de garantías judiciales.

Fue detenido junto a otros vecinos y trasladado fuera de su localidad. Finalmente, el 30 de noviembre de 1936 fue fusilado sin juicio. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común fuera del municipio, prolongando el castigo para su familia, que durante años desconoció su paradero y no tuvo un lugar donde recordarlo.

Esta situación fue compartida por miles de familias cuyos seres queridos permanecieron desaparecidos en fosas comunes. El dolor y el silencio se transmitieron entre generaciones.

En marzo de 2010 el cuerpo de Gervasio fue exhumado junto al de otros once vecinos enterrados en la misma fosa, lo que evidenció ejecuciones planificadas. La recuperación de sus restos permitió darles una sepultura digna en el cementerio del pueblo y recuperar su memoria.

La historia de Gervasio representa la de muchas personas trabajadoras asesinadas por acusaciones infundadas. Recordar estos hechos no es solo un homenaje, sino una forma de comprender la violencia y reconocer la dignidad de las víctimas. La memoria no es solo recuerdo: es respeto y justicia.