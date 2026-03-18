Proyecto 'Abriendo Brecha': “Cada vez hay más chicas en la FP industrial, pero todavía no en todos los ciclos”

El proyecto Abriendo Brecha del IES Virgen del Pilar de Zaragoza vuelve de nuevo a ocupar titulares. Varios alumnos del grupo de Erasmus del centro realizaron el pasado mes de marzo una entrevista a las coordinadoras de este proyecto. Abriendo Brecha es una iniciativa que busca visualizara las mujeres en la Formación Profesional industrial e intentar romper la brecha de género en las ramas técnicas y tecnológicas, donde sigue habiendo una presencia mayoritaria masculina.

Este proyecto es referente, ha sido premiado a nivel nacional y se ha convertido en sello de identidad de nuestro centro.

Las protagonistas de esta entrevista son Leyre Vadillo, Jefa del Departamento de Frío y Calor; Clara Pardos, profesora de Fabricación Mecánica; y Marisa Tofé, Jefa del Departamento de Lenguas Clásicas.

PREGUNTA: ¿Por qué consideráis que existe esta diferencia de género en las ramas tecnológicas y técnicas?

RESPUESTA: En lo único que se puede ver una cierta diferencia de género es en la matrícula, porque en el sector laboral de la FP solicitan mujeres, pues en algunos trabajos, las mujeres realizan las tareas mejor y con más detalle. La brecha se ve en el mundo estudiantil, en el mundo laboral no es que exista esa diferencia.

PREGUNTA: ¿En qué consiste el proyecto Abriendo Brecha?

RESPUESTA: Estamos ya en la segunda parte de este proyecto, iniciado hace cuatro años y dedicado a observar la historia de la presencia de la mujer en la FP industrial, que registra la lenta incorporación de las mujeres a la enseñanza en el mundo industrial: empezó poco a poco con profesoras y después con alumnas, aunque últimas se están incorporando muy lentamente. A partir de esta investigación, se hizo un proyecto de difusión para visibilizar a las alumnas de los distintos ciclos, se realizó una exposición, una unidad didáctica… Esta fue la primera parte del proyecto, que fue premiado a nivel nacional. La segunda parte se centra más en otras mujeres que no están dentro del mundo educativo, pero que podrían estar interesadas en incorporarse a los estudios de FP para poder trabajar en el sector industrial, donde ya hay mucha demanda de mujeres y profesionales.

PREGUNTA: ¿Por qué decidisteis ponerle ese nombre?

RESPUESTA: Ese proyecto está vinculado con la historia de las mujeres, que han ido abriendo brecha a medida que han ido ocupando espacios anteriormente restringidos a los hombres. Las primeras mujeres profesoras en FP abrieron una brecha, las estudiantes también… Ellas siempre han ido abriendo brechas, de ahí el nombre.

PREGUNTA: ¿Qué es lo que más os gusta de participar en este proyecto?

RESPUESTA: Una de las cosas más gratificantes es poder ayudar a las mujeres que buscan un cambio laboral en su vida, ya que las salidas profesionales que ofrece el sector industrial son mucho más estables a nivel de conciliación familiar que en otros ámbitos relacionados con las mujeres. También nos gusta ver que existe de forma real una transformación de la industria donde nos separemos de los estereotipos de género y haya una igualdad, en la que lo que te ayude a progresar sea tu valía y no lo que los demás esperan de ti.

P: ¿Ha habido algún progreso desde que empezó el proyecto?

R: Cada vez hay más chicas en la FP industrial, pero todavía no en todos los ciclos. Aunque los cambios van despacio, en los centros educativos ya se nota la diferencia. Cuando algunas empezamos, hace 15 años, en nuestro departamento solo había cuatro o cinco mujeres. Ahora son la mitad del profesorado. Eso significa que el alumnado tiene más referentes femeninos en clase, algo que antes casi no se veía. También hay más alumnas en algunos ciclos, aunque todavía hay ciclos donde casi no hay chicas. El cambio más importante es que ahora poco a poco se ve más normal que las mujeres trabajen en el mundo industrial. El problema es que, fuera del instituto, en muchas empresas siguen faltando mujeres.

P: ¿Será que el proyecto está ya dando sus frutos?

R: Todavía es pronto para hablar de una influencia clara. Aun así, esperamos que en los próximos años pueda contribuir a que aumente la matrícula de mujeres en los ciclos formativos técnicos y tecnológicos. El objetivo principal es dar a conocer este sector y que, si realmente hay mujeres interesadas en él, se animen a estudiarlo.

P: ¿Cómo creéis que los alumnos podríamos colaborar para conseguir esta igualdad?

R: Con esta entrevista estamos ayudando a que la gente conozca la oferta formativa que hay. El objetivo es que la gente no piense en los prejuicios de que es “de chicos o de chicas”, sino que cada persona elija lo que de verdad le gusta. Es importante conocer bien los estudios, las salidas laborales y las oportunidades que pueden ofrecer.

P: ¿Creéis posible a corto plazo ver una igualdad en las aulas de las ramas tecnológicas?

R: Antes en la universidad no había casi mujeres y ahora somos casi el 50% las ingenieras que nos titulamos, así que ¿por qué no podría pasar en FP? Es perfectamente viable pensar en una igualdad en un futuro no muy lejano.

Alumnado Erasmus de 3º ESO: de derecha a izquierd con las entrevistadas: Fernando Larraz, Catalina Rivas, Arturo Sebastián, Mario Ibarbuen, Sara Arrebola, Candela González e Iria Marzal / Servicio especial

Los alumnos que han realizado esta entrevista son: Fernando Larraz, Catalina Rivas, Arturo Sebastián, Mario Ibarbuen, Sara Arrebola, Candela González e Iria Marzal