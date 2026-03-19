Dos alumnas del Colegio San José de Calasanz de Barbastro, premiadas en el Certamen de Relatos 'Consumir en Igualdad' del Gobierno de Aragón

El Colegio San José de Calasanz–Escolapios de Barbastro acogió el jueves, 12 de marzo de entrega de premios del Certamen de Relatos Consumir en Igualdad, organizado por el Gobierno de Aragón. En esta edición han sido galardonadas dos alumnas del centro, Daniela Lobico Alcubierre y Natalia Ibáñez Monfort, estudiantes de 3º de ESO.

El evento contó con la presencia de la Directora General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, María Inmaculada de Francisco Trigo; el jefe de Servicio del Consumidor y secretario del jurado, Carlos Peñasco Gil; el alcalde de Barbastro, Fernando Torres Chavarría; la concejala de Desarrollo, Fondos Europeos e Igualdad, Silvia Ramírez Guinea; y la asesora de Diversidad de la Unidad de Programas Educativos, María del Carmen Bescós Alayeto.

Durante el acto, el colegio destacó el talento y la sensibilidad social mostrados por las alumnas premiadas, cuyos relatos abordan realidades presentes en nuestra sociedad y promueven la reflexión sobre la igualdad y la inclusión.

Natalia Ibáñez Monfort recibió el segundo premio por su relato ¿Diferentes?, mientras que Daniela Lobico Alcubierre obtuvo el primer premio con el relato Una chica más. Ambas estudiantes leyeron sus trabajos ante los asistentes tras la entrega de los galardones.

Dos alumnas del Colegio San José de Calasanz, Escolapios de Barbastro, premiadas en el Certamen de Relatos ‘Consumir en Igualdad’ del Gobierno de Aragón / Servicio especial

Desde el centro educativo se subrayó el orgullo que supone contar con alumnado comprometido con valores como la igualdad, el respeto y la empatía. En este sentido, el colegio recordó su vocación de centro inclusivo y su compromiso con la educación en igualdad de oportunidades, principios que forman parte del ADN escolapio y que se reflejan en su proyecto educativo.

Dos alumnas del Colegio San José de Calasanz, Escolapios de Barbastro, premiadas en el Certamen de Relatos ‘Consumir en Igualdad’ del Gobierno de Aragón / Servicio especial

Se destacó el legado de San José de Calasanz y el papel transformador de la educación en la construcción de una sociedad más justa. Asimismo, se agradeció la participación del alumnado de 3º de ESO en el certamen animando a los jóvenes a seguir utilizando la escritura como herramienta para reflexionar y promover cambios sociales.

El certamen se enmarca dentro de las iniciativas del Gobierno de Aragón para fomentar el consumo responsable y la igualdad, y forma parte también del Plan de Igualdad del propio centro educativo.