Dos alumnas del Colegio San José de Calasanz de Barbastro, premiadas en el Certamen de Relatos 'Consumir en Igualdad' del Gobierno de Aragón
El concurso reconoció el talento de Daniela Lobico Alcubierre y Natalia Ibáñez Monfort
El Colegio San José de Calasanz–Escolapios de Barbastro acogió el jueves, 12 de marzo de entrega de premios del Certamen de Relatos Consumir en Igualdad, organizado por el Gobierno de Aragón. En esta edición han sido galardonadas dos alumnas del centro, Daniela Lobico Alcubierre y Natalia Ibáñez Monfort, estudiantes de 3º de ESO.
El evento contó con la presencia de la Directora General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, María Inmaculada de Francisco Trigo; el jefe de Servicio del Consumidor y secretario del jurado, Carlos Peñasco Gil; el alcalde de Barbastro, Fernando Torres Chavarría; la concejala de Desarrollo, Fondos Europeos e Igualdad, Silvia Ramírez Guinea; y la asesora de Diversidad de la Unidad de Programas Educativos, María del Carmen Bescós Alayeto.
Durante el acto, el colegio destacó el talento y la sensibilidad social mostrados por las alumnas premiadas, cuyos relatos abordan realidades presentes en nuestra sociedad y promueven la reflexión sobre la igualdad y la inclusión.
Natalia Ibáñez Monfort recibió el segundo premio por su relato ¿Diferentes?, mientras que Daniela Lobico Alcubierre obtuvo el primer premio con el relato Una chica más. Ambas estudiantes leyeron sus trabajos ante los asistentes tras la entrega de los galardones.
Desde el centro educativo se subrayó el orgullo que supone contar con alumnado comprometido con valores como la igualdad, el respeto y la empatía. En este sentido, el colegio recordó su vocación de centro inclusivo y su compromiso con la educación en igualdad de oportunidades, principios que forman parte del ADN escolapio y que se reflejan en su proyecto educativo.
Se destacó el legado de San José de Calasanz y el papel transformador de la educación en la construcción de una sociedad más justa. Asimismo, se agradeció la participación del alumnado de 3º de ESO en el certamen animando a los jóvenes a seguir utilizando la escritura como herramienta para reflexionar y promover cambios sociales.
El certamen se enmarca dentro de las iniciativas del Gobierno de Aragón para fomentar el consumo responsable y la igualdad, y forma parte también del Plan de Igualdad del propio centro educativo.
- Un colegio de Zaragoza, premiado a nivel nacional por reinventar el uso de las pantallas en el aula desde Infantil
- Lalo cierra el fichaje del atacante Jaume Jardí por el Real Zaragoza para las tres próximas temporadas
- Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza: 'Si seguimos en Segunda me gustaría que David Navarro continuara
- Luz verde a la transformación de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: las obras comenzarán 'lo antes posible
- El CTA lo hace oficial: el árbitro del VAR en el Real Zaragoza-Almería acertó al llamar a Palencia Caballero
- La Guardia Civil 'ocultó' 54 días la muerte de María Paloma a su familia para no frustrar la investigación del asesinato machista en Colungo
- Quique García, nuevo miembro de la dirección deportiva del Real Zaragoza
- El marido de María Paloma denunció su desaparición un día antes de hallarse el cadáver en Colungo