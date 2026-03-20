Más de 6.000 adolescentes zaragozanos pudieron acceder en 2026 a ocio y cultura gratuitos con el programa Z16

Más de 6.000 adolescentes de Zaragoza de 16 años pudieron disfrutar en 2026 de actividades culturales, deportivas y de ocio gratuitas gracias al programa municipal Z16, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza y apoyada por una amplia red de entidades públicas y privadas. Una de esas colaboradoras fue EL ESTUDIANTE, que estuvo presente en el encuentro organizado para agradecer la implicación de las empresas e instituciones que hacen posible este proyecto.

El acto, celebrado en el Espacio de Zaragoza Joven, en la Azucarera, contó con la participación de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y de la concejal de Juventud, Ruth Bravo, además de representantes de más de una veintena de entidades colaboradoras. La cita arrancó tras la actuación de un coro joven y sirvió para poner en valor un programa que, desde su nacimiento en 2019, se había consolidado como una vía para acercar a los adolescentes a la vida cultural y de ocio de la ciudad.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a varios adolescentes vinculados al programa municipal Z16. / Josema Molina

Durante el encuentro, Chueca destacó que el objetivo del Z16 había sido convertir los 16 años en “una puerta de entrada a la ciudad”, a su cultura, su patrimonio, el deporte y el ocio saludable, evitando que el coste económico se convirtiera en una barrera para los jóvenes. La alcaldesa subrayó además que el proyecto se sostenía gracias a la colaboración público-privada, con el respaldo de más de medio centenar de entidades que habían decidido implicarse en esta iniciativa.

El programa estuvo dirigido en 2026 a los chicos y chicas nacidos en 2010 y residentes en Zaragoza, es decir, a la generación que cumplía 16 años ese año. La difusión entre los propios adolescentes volvió a ser una de sus claves: cerca de 200 embajadores del Z16, repartidos por la mayoría de centros educativos, actuaron como altavoz entre sus compañeros para dar a conocer las ventajas del programa.

Jóvenes participantes en el programa Z16 durante el acto celebrado en el Espacio Joven de la Azucarera. / Josema Molina

Los datos confirmaron la buena acogida de la iniciativa. Solo el año anterior, el programa había registrado 3.900 canjeos de actividades a través de la aplicación. Además, desde su puesta en marcha, más de 20.000 jóvenes habían participado en una propuesta que cada año llegaba a entre 3.500 y 4.000 adolescentes.

Las actividades ofertadas estuvieron organizadas por más de treinta entidades colaboradoras y se distribuyeron en 16 bloques temáticos, con propuestas que iban desde el teatro, la música, los museos o las visitas guiadas hasta el deporte, el ocio digital, la divulgación científica o el parque de atracciones. Entre las opciones con más éxito destacaron espacios como el Parque de Atracciones, el Acuario, las piscinas municipales o el bloque de Arte y Cultura, con entradas para teatros, exposiciones y museos de la ciudad.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la mesa moderada por la periodista Lorena Ruano, en la que tres directivos y tres jóvenes compartieron su experiencia dentro del programa. El encuentro quiso reflejar tanto la visión de las entidades participantes como la de los propios adolescentes, protagonistas directos de esta iniciativa municipal.

Una maceta, el recuerdo que recibieron las entidades colaboradoras con el Z16 como agradecimiento por su apoyo y labor de divulgación. / Josema Molina

El acto concluyó con un gesto de agradecimiento a todas las entidades colaboradoras. Tres jóvenes del Z16 entregaron un recuerdo a los asistentes por su colaboración y por su labor de divulgación del programa. El obsequio consistió en una maceta, símbolo del reconocimiento a quienes ayudan a que esta red siga creciendo año tras año. Después, los asistentes compartieron un cóctel.