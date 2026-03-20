El pasado domingo 15 de marzo, la Iglesia de la Inmaculada Concepción de La Cartuja Baja se convirtió en el escenario del VIII Encuentro de Coros, que este año contó con participación internacional gracias a la visita del Valley Choir.

El coro invitado, procedente de West Des Moines (Iowa, EE.UU.), se encuentra actualmente en una gira por las principales ciudades españolas. Con una estructura impresionante de más de 300 estudiantes y múltiples formaciones de jazz, concierto y competición, el Valley Choir destaca por su excelencia y su enfoque en la alfabetización musical de alta calidad.

El coro Grande Covián y el Valley Choir de EE.UU emocionan en una iglesia abarrotada / Javier Sola

Por su parte, el Coro Grande Covián, integrado en el Programa de Coros Escolares de Aragón, volvió a demostrar la solidez de un proyecto con más de 30 años de historia. Lo que nació en los años 90 en el barrio de Las Fuentes es hoy mucho más que una actividad extraescolar: es parte fundamental del Bachillerato de Música y Artes Escénicas del instituto.

Actualmente, el coro es el eje vertebrador de la identidad artística del centro. No solo está constituido por alumnado, sino también por 25 profesores/as y personal no docente, integrándose de forma directa en los proyectos escénicos y teatrales del instituto. Esta apuesta por una educación artística integral es lo que permite que chicos y chicas que nunca habían tenido contacto con la música acaben liderando encuentros de este nivel musical.

El coro Grande Covián y el Valley Choir de EE.UU emocionan en una iglesia abarrotada / Javier Sola

"Fue una ocasión especial para conocernos a través de la música y para demostrar que, aunque vengamos de lugares distintos, el canto coral nos une de una forma única", señalaron las organizadoras al finalizar el evento.

El público asistente pudo disfrutar de un repertorio extraordinariamente variado, que recorrió diferentes épocas y estilos: desde piezas clásicas y sacras hasta arreglos contemporáneos y ritmos populares. Un auténtico viaje sonoro que mantuvo a la audiencia entregada de principio a fin.