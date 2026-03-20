Éxito de participación en el concurso 'Calculapio, el torneo de cálculo mental del Colegio San José de Calasanz – Escolapios de Barbastro

El centro San José de Calasanz – Escolapios de Barbastro, celebró recientemente una nueva edición de Calculapio, un concurso de cálculo mental que busca potenciar la agilidad numérica, el razonamiento rápido y la sana competitividad entre el alumnado de primaria y secundaria. Desde el centro afirma que la actividad tiene siempre “una gran acogida entre estudiantes y profesorado”.

El concurso se articula en torno a una dinámica original y amena: los participantes deben resolver operaciones combinadas descritas en cartas, y distintos retos matemáticos presentados de forma visual y divertida. Se genera un ambiente dinámico que mantiene a los estudiantes atentos, estratégicos y motivados.

“Calculapio” funciona mediante un sistema eliminatorio, en el que solo continúan quienes logran resolver las operaciones con mayor rapidezy exactitud. Esta combinación de velocidad y precisión es clave para avanzar de fase, lo que convierte la experiencia en un reto emocionante para quienes compiten y para quienes observan.

La jornadafinal estuvo marcada por la emoción, los nervios y el trabajo mental intenso. El público animó a los participantes en los momentos decisivos, generando un ambiente de respeto y entusiasmo por las matemáticas.

Como reconocimiento a su esfuerzo, los finalistas recibieron premios basados en material escolar, premios que valoran su dedicación y refuerzan el compromiso del centro con el desarrollo de competencias matemáticas y el aprendizaje significativo.

Ganadores de primaria del Calculapio del Coelgio San José de Calasanz – Escolapios de Barbastro / Servicio especial

Calculapio se consolida como una iniciativa que fomenta el interés por el cálculo mental y ofrece al alumnado una experiencia lúdica, motivadora y enriquecedora.

El alumnado ganador en las categorías de 1º y 2º de ESO competirá también en el concurso intercomarcal que se realizará el próximo 20 de abril para todos los centros de secundaria.

Desde el equipo directivo confían en que Calculapio “siga creciendo en próximas ediciones” y continúe despertando en el alumnado el entusiasmo por el cálculo mental y el deseo de superación.