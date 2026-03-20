El IES Miguel de Molinos vivió una semana de intercambio con alumnos italianos

El IES Miguel de Molinos de Zaragoza recibió del 8 al 15 de febrero a un grupo de estudiantes italianos procedentes de Trescore Balneario, en el norte de Italia, dentro de una nueva actividad del programa Erasmus+. Durante toda una semana, los alumnos participaron en talleres, excursiones y planes culturales con el objetivo de compartir experiencias, mejorar el idioma y estrechar lazos con sus compañeros zaragozanos.

La estancia comenzó el domingo 8 de febrero, cuando los estudiantes italianos llegaron al aeropuerto de Zaragoza por la tarde. Tras la bienvenida, los jóvenes pudieron empezar a conocerse en un encuentro informal en el barrio del Actur, donde arrancó una convivencia que se prolongó durante siete días.

El lunes, la jornada comenzó en el instituto con actividades Erasmus+ durante toda la mañana. Además, los alumnos disfrutaron de una comida típica española en el centro, en la que no faltaron platos como la tortilla de patata y las migas. La lluvia obligó a cambiar los planes previstos para la tarde, por lo que la visita al Galacho de Juslibol fue sustituida por un recorrido por la exposición Alicia y sus mundos, en CaixaForum.

El IES Miguel de Molinos de Zaragoza recibió del 8 al 15 de febrero a un grupo de estudiantes italianos procedentes de Trescore Balneario, en el norte de Italia, dentro de una nueva actividad del programa Erasmus+. Durante toda una semana, los alumnos participaron en talleres, excursiones y planes culturales con el objetivo de compartir experiencias, mejorar el idioma y estrechar lazos con sus compañeros zaragozanos. La estancia comenzó el domingo 8 de febrero, cuando los estudiantes italianos llegaron al aeropuerto de Zaragoza por la tarde. Tras la bienvenida, los jóvenes pudieron empezar a conocerse en un encuentro informal en el barrio del Actur, donde arrancó una convivencia que se prolongó durante siete días. El lunes, la jornada comenzó en el instituto con actividades Erasmus+ durante toda la mañana. Además, los alumnos disfrutaron de una comida típica española en el centro, en la que no faltaron platos como la tortilla de patata y las migas. La lluvia obligó a cambiar los planes previstos para la tarde, por lo que la visita al Galacho de Juslibol fue sustituida por un recorrido por la exposición Alicia y sus mundos, en CaixaForum. El martes, los estudiantes asistieron a una clase de Biología en inglés junto al grupo bilingüe de 4º de ESO. Después, la expedición se desplazó hasta el castillo de Loarre, donde realizó una visita guiada, y más tarde continuó la jornada en Jaca. Fue uno de los días más intensos del intercambio. El miércoles estuvo centrado en nuevos talleres Erasmus, en los que los participantes trabajaron en sus respectivos planes de internacionalización. Más tarde, visitaron el Museo de Origami, en el Centro de Historias, donde participaron en un taller de papiroflexia y pudieron llevarse una creación propia. La jornada continuó con una tarde de pádel y convivencia junto a otros amigos del alumnado anfitrión. El jueves, mientras los estudiantes del instituto continuaban con sus clases habituales, el grupo italiano visitó el Acuario de Zaragoza, en la Expo, acompañado por la profesora de Biología. Ya por la tarde, disfrutaron de un paseo en bicicleta por las tres riberas de la ciudad, una actividad organizada con la colaboración de La Ciclería. El viernes tuvo lugar el último taller Erasmus, en el que los alumnos presentaron los trabajos realizados durante la semana. Después, el grupo recorrió algunos de los principales vestigios de la Zaragoza romana, como el Puerto Fluvial, el Foro, las Termas y el Teatro. La jornada terminó con una celebración de cumpleaños y una cena en grupo. El sábado estuvo dedicado a seguir descubriendo la ciudad. Por la mañana, los estudiantes visitaron las murallas romanas y varios edificios del Casco Viejo. Ya por la tarde, se desplazaron a Puerto Venecia, donde compartieron una cena de despedida antes del final del intercambio. El domingo, antes de regresar a Italia, los jóvenes aprovecharon las últimas horas para pasar tiempo juntos. Tras comer con sus familias de acogida, el grupo se trasladó al aeropuerto para despedirse. Aunque el adiós estuvo marcado por la emoción, la experiencia no terminó ahí: los alumnos zaragozanos ya contaban los días para reencontrarse con sus compañeros italianos en el viaje previsto a Italia del 20 al 27 de marzo. / Servicio especial

El martes, los estudiantes asistieron a una clase de Biología en inglés junto al grupo bilingüe de 4º de ESO. Después, la expedición se desplazó hasta el castillo de Loarre, donde realizó una visita guiada, y más tarde continuó la jornada en Jaca. Fue uno de los días más intensos del intercambio.

El miércoles estuvo centrado en nuevos talleres Erasmus, en los que los participantes trabajaron en sus respectivos planes de internacionalización. Más tarde, visitaron el Museo de Origami, en el Centro de Historias, donde participaron en un taller de papiroflexia y pudieron llevarse una creación propia. La jornada continuó con una tarde de pádel y convivencia junto a otros amigos del alumnado anfitrión.

El jueves, mientras los estudiantes del instituto continuaban con sus clases habituales, el grupo italiano visitó el Acuario de Zaragoza, en la Expo, acompañado por la profesora de Biología. Ya por la tarde, disfrutaron de un paseo en bicicleta por las tres riberas de la ciudad, una actividad organizada con la colaboración de La Ciclería.

El IES Miguel de Molinos de Zaragoza recibió del 8 al 15 de febrero a un grupo de estudiantes italianos procedentes de Trescore Balneario, en el norte de Italia, dentro de una nueva actividad del programa Erasmus+. Durante toda una semana, los alumnos participaron en talleres, excursiones y planes culturales con el objetivo de compartir experiencias, mejorar el idioma y estrechar lazos con sus compañeros zaragozanos. La estancia comenzó el domingo 8 de febrero, cuando los estudiantes italianos llegaron al aeropuerto de Zaragoza por la tarde. Tras la bienvenida, los jóvenes pudieron empezar a conocerse en un encuentro informal en el barrio del Actur, donde arrancó una convivencia que se prolongó durante siete días. El lunes, la jornada comenzó en el instituto con actividades Erasmus+ durante toda la mañana. Además, los alumnos disfrutaron de una comida típica española en el centro, en la que no faltaron platos como la tortilla de patata y las migas. La lluvia obligó a cambiar los planes previstos para la tarde, por lo que la visita al Galacho de Juslibol fue sustituida por un recorrido por la exposición Alicia y sus mundos, en CaixaForum. El martes, los estudiantes asistieron a una clase de Biología en inglés junto al grupo bilingüe de 4º de ESO. Después, la expedición se desplazó hasta el castillo de Loarre, donde realizó una visita guiada, y más tarde continuó la jornada en Jaca. Fue uno de los días más intensos del intercambio. El miércoles estuvo centrado en nuevos talleres Erasmus, en los que los participantes trabajaron en sus respectivos planes de internacionalización. Más tarde, visitaron el Museo de Origami, en el Centro de Historias, donde participaron en un taller de papiroflexia y pudieron llevarse una creación propia. La jornada continuó con una tarde de pádel y convivencia junto a otros amigos del alumnado anfitrión. El jueves, mientras los estudiantes del instituto continuaban con sus clases habituales, el grupo italiano visitó el Acuario de Zaragoza, en la Expo, acompañado por la profesora de Biología. Ya por la tarde, disfrutaron de un paseo en bicicleta por las tres riberas de la ciudad, una actividad organizada con la colaboración de La Ciclería. El viernes tuvo lugar el último taller Erasmus, en el que los alumnos presentaron los trabajos realizados durante la semana. Después, el grupo recorrió algunos de los principales vestigios de la Zaragoza romana, como el Puerto Fluvial, el Foro, las Termas y el Teatro. La jornada terminó con una celebración de cumpleaños y una cena en grupo. El sábado estuvo dedicado a seguir descubriendo la ciudad. Por la mañana, los estudiantes visitaron las murallas romanas y varios edificios del Casco Viejo. Ya por la tarde, se desplazaron a Puerto Venecia, donde compartieron una cena de despedida antes del final del intercambio. El domingo, antes de regresar a Italia, los jóvenes aprovecharon las últimas horas para pasar tiempo juntos. Tras comer con sus familias de acogida, el grupo se trasladó al aeropuerto para despedirse. Aunque el adiós estuvo marcado por la emoción, la experiencia no terminó ahí: los alumnos zaragozanos ya contaban los días para reencontrarse con sus compañeros italianos en el viaje previsto a Italia del 20 al 27 de marzo. / Servicio especial

El viernes tuvo lugar el último taller Erasmus, en el que los alumnos presentaron los trabajos realizados durante la semana. Después, el grupo recorrió algunos de los principales vestigios de la Zaragoza romana, como el Puerto Fluvial, el Foro, las Termas y el Teatro. La jornada terminó con una celebración de cumpleaños y una cena en grupo.

El sábado estuvo dedicado a seguir descubriendo la ciudad. Por la mañana, los estudiantes visitaron las murallas romanas y varios edificios del Casco Viejo. Ya por la tarde, se desplazaron a Puerto Venecia, donde compartieron una cena de despedida antes del final del intercambio.

El domingo, antes de regresar a Italia, los jóvenes aprovecharon las últimas horas para pasar tiempo juntos. Tras comer con sus familias de acogida, el grupo se trasladó al aeropuerto para despedirse. Aunque el adiós estuvo marcado por la emoción, la experiencia no terminó ahí: los alumnos zaragozanos ya contaban los días para reencontrarse con sus compañeros italianos en el viaje previsto a Italia del 20 al 27 de marzo.