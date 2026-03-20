Un paseo de cine por Zaragoza ¿Te vienes con el programa Z16?

En esta visita guiada, se descubrirán los principales escenarios de rodaje de una ciudad de cine, en un recorrido que comenzará recordando La Salida de misa de 12 del Pilar, las imágenes filmadas más antiguas que se conservan del cine español. Como vamos a poder ver en esta ruta, Zaragoza ha sido escenario de rodajes de películas y series. Desde la aparición del cinematógrafo a finales del siglo XIX y hasta nuestros días, sus calles, plazas y espacios principales han servido de plató para el rodaje de obras de todo tipo de géneros.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

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