El CEIP Compromiso de Caspe da voz a su comunidad con un pódcast escolar

¿La radio sigue funcionando como medio de comunicación? Algunos dirán que se ha quedado obsoleta; otros, que se ha convertido en algo vintage y que incluso puede volver a estar de moda. Pero, igual que ocurre con muchas cosas, la radio no ha desaparecido: se ha transformado. Aunque nació a finales del siglo XIX y ya no forme parte del día a día con transistores o cintas, su esencia sigue viva hoy en formato pódcast.

Bien lo saben en el CEIP Compromiso de Caspe, donde alumnos de 6º de Primaria, profesores, trabajadores del centro y familias han creado una comunidad radiofónica de la que sentirse orgullosos. La maestra Cristina Herrero, coordinadora del proyecto, explica que la iniciativa surgió con un objetivo claro: mejorar la competencia oral del alumnado, porque «saber comunicarnos es indispensable». Quería que los estudiantes tuvieran un propósito «real y positivo», tanto para ellos como para las personas de su entorno. «No se trata de comunicar por comunicar, sino de hacerlo con sentido», resume. Los programas, Aquí no hay quien calle y Dale una vuelta al compromiso, han dado todavía más vida a un colegio «tan especial y cercano» como el de Caspe.

Además, la profesora recuerda que las emociones forman parte de las personas y que también deben potenciarse dentro del aprendizaje. Por eso, este proyecto no solo ha servido para trabajar la expresión, sino también para reforzar la confianza y la implicación del alumnado.

Un centro involucrado

La aceptación de este reto fue inmediata: todos querían participar. Hemos hablado con Lucía Paterna, Malak Rabani y Nour El Jebli, tres de las jóvenes periodistas del colegio. Para ellas, el pódcast es «una experiencia única para dejar huella», sobre todo en el último curso antes de dar el salto al instituto. Explican que una de las cosas que más les ha gustado ha sido descubrir que podían trabajar en equipo y «grabar como auténticas profesionales ante el micrófono». Reconocen que preparar el guion y hablar en público ha sido lo más difícil, pero aseguran que el esfuerzo ha merecido la pena, porque han descubierto que les encanta comunicar.

En este proyecto radiofónico no solo participan los alumnos. También se han implicado profesores, el conserje, el equipo directivo, las cocineras y los monitores del comedor. Cristina Herrero también quiere agradecer el apoyo de las familias, siempre pendientes de cada nuevo episodio.

El CEIP Compromiso de Caspe da voz a su comunidad con un pódcast escolar / Servicio especial

Como toda iniciativa educativa, esta también ha requerido un proceso de preparación. Primero trabajaron una base teórica, en la que descubrieron qué era un pódcast y qué tipos de programas existían. Después llegó la parte más creativa: buscar nombres y diseñar los logotipos. Entre todos fueron construyendo una imagen de marca que, además, reforzó su sentimiento de grupo.

Después se pusieron manos a la obra: había que investigar, escribir y, sobre todo, practicar. La profesora destaca especialmente esos ensayos en los que «no faltaban las risas» y en los que aparecieron «la magia y la emoción». También recuerda con cariño los primeros momentos de grabación, llenos de diversión entre locutores e invitados. ¿El resultado? Un pódcast hecho con ilusión y mucho trabajo.

Retos y aprendizaje

Mejorar las habilidades comunicativas no solo ayuda a expresarse mejor. Según Cristina Herrero, este proyecto también permite trabajar la lectura, la escritura y otras competencias académicas, además de reforzar las habilidades sociales. «Entre ellos se apoyan, se enseñan y aprenden los unos de los otros», destaca la docente, que pone en valor ese aprendizaje que va «más allá del libro de texto». La experiencia ha demostrado, una vez más, que la palabra es una herramienta poderosa para convencer y emocionar.

El CEIP Compromiso de Caspe da voz a su comunidad con un pódcast escolar / Servicio especial

En cuanto a los retos, que no han sido pocos, la profesora señala los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y también los distintos niveles de conocimiento del idioma. Ahí ha sido fundamental el trabajo en equipo, clave para sacar adelante el pódcast y para que todos encontraran su lugar dentro del proyecto.

También menciona las limitaciones de recursos, porque considera que siempre se podría contar con más medios. Aun así, asegura que los estudiantes se han sentido «como verdaderos periodistas» y confía en que algún día puedan realizar estas grabaciones en un estudio profesional.

“Tenemos talento”

En un medio de comunicación, la protagonista siempre es la información, pero el papel del periodista resulta esencial para que los oyentes entiendan lo que ocurre con claridad. Y Cristina Herrero lo tiene claro: en el colegio «hay grandes talentos». Explica que todos los alumnos aceptaron el reto con entusiasmo y que han sabido estar a la altura. Este proyecto les ha dado la oportunidad de darse a conocer un poco más, de ganar seguridad y de aprender unos de otros.