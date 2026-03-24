Cambio de hora 2026: qué pasa realmente la noche en la que dormimos una hora menos

La noche del 28 al 29 de marzo pasa algo que, visto de cerca, resulta bastante extraño porque sin salir de la cama perdemos una hora. El reloj marca las tres cuando nuestro cuerpo todavía siente que son las dos. Lo curioso es que no cambia el amanecer, no cambia el recorrido del sol, pero sí puede cambiar cómo nos sentimos nosotros. Y entonces surge una pregunta inevitable: si el tiempo natural sigue igual, por qué seguimos modificando la hora del reloj.

En España, y en la mayoría de los países europeos, este ajuste se realiza dos veces al año. El último domingo de marzo se adelanta una hora el reloj y el último domingo de octubre se atrasa. El resultado es conocido: una hora menos de sueño en primavera y más luz por la tarde.

Una decisión práctica

Pero ¿por qué empezó a hacerse este cambio en Europa? Para entenderlo hay que remontarse a los años 70, cuando el continente se vio sacudido por la crisis del petróleo. El precio del crudo se disparó y muchos países tuvieron que buscar fórmulas para reducir el consumo energético y depender menos del exterior. En ese contexto, aprovechar mejor las horas de luz parecía una medida útil: cuanta más luz natural se utilizara, menos electricidad haría falta consumir.

A menudo pensamos que el cambio de hora se mantiene para disfrutar de tardes más largas, pasear más o alargar la vida en la calle al puro estilo mediterráneo. Pero su origen no estuvo en una idea romántica del atardecer, sino en una razón mucho más práctica, la economía y el ahorro energético.

Sin embargo, esa decisión abrió otro problema, cuándo debía hacerse el cambio. Si cada país modificara la hora en un momento distinto, sería un caos para los transportes, el comercio, las comunicaciones y los horarios internacionales. Por eso, la Unión Europea fijó un calendario común, fijando el mismo día y a la misma hora para todos los Estados miembros.

El curioso caso de España y su huso horario

Pero el debate sobre la hora en España no se limita al cambio de marzo y octubre. Hay otro detalle llamativo: por su posición geográfica, la España peninsular estaría más cerca del mismo huso horario que Reino Unido y Portugal. Eso significaría llevar una hora menos de la que marca hoy el reloj. Sin embargo, compartimos horario con países como Francia y Alemania, algo que no encaja del todo con nuestra ubicación en el mapa.

La explicación nos lleva a 1940, en plena dictadura franquista. Aquel año, el régimen de Franco adelantó la hora oficial española para alinearla con la de la Alemania nazi. Aunque en principio parecía una decisión provisional, España nunca volvió al huso horario anterior. Por eso, todavía hoy mantenemos una hora oficial que, según muchos expertos, no es la que mejor se ajusta a la luz solar de nuestro territorio.

¿Sirve todavía para ahorrar energía?

Aun con todo, el cambio horario se diseñó en un mundo muy diferente al actual. En sus orígenes se pensaba sobre todo en la iluminación de fábricas, oficinas y espacios de trabajo. Pero hoy el consumo energético ha cambiado mucho. Ahora existen bombillas de bajo consumo, tecnología LED y sistemas de iluminación más eficientes que hace décadas.

Por eso, el argumento del ahorro energético ya no resulta tan sólido como antes. De hecho, casi todos los años, cuando llega marzo u octubre, vuelve la misma discusión sobre si sigue teniendo sentido cambiar la hora o es una medida ya desfasada.

Dentro de la Unión Europea el sistema sigue vigente porque no se ha tomado una decisión definitiva para eliminarlo. En 2018 se planteó una propuesta para acabar con los cambios estacionales, pero el acuerdo no llegó a cerrarse. Desde entonces, expertos, organizaciones y distintos sectores han pedido retomar el debate, aunque por ahora la cuestión sigue sin resolverse.

Horario de verano vs. horario de invierno

Además, si miramos lo que dice la ciencia, muchos expertos señalan que el horario de invierno es el más beneficioso para la salud. Se ajusta mejor al reloj biológico del cuerpo, favorece la luz natural por la mañana y puede ayudar a dormir mejor, sentirse más activo durante el día y reducir el impacto sobre el metabolismo.

El cambio de hora nació como una solución práctica. Servía para coordinar países y, en teoría, para consumir menos energía. Hoy, sin embargo, vivimos conectados a horarios que muchas veces no dependen del amanecer ni del anochecer, sino de las obligaciones, la tecnología y las costumbres. Por eso, este debate no trata solo de dormir una hora menos o más. En el fondo, plantea cuestiones más amplias: ¿debemos adaptar el reloj para aprovechar mejor la luz o adaptar nuestros hábitos para dormir y vivir mejor, haya o no cambio de hora?