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Desde un chapuzón hasta la Rompida de la Hora, el Colegio Gloria Fuertes de Andorra culmina un marzo muy movido

El centro de educación especial Gloria Fuertes celebró el Día del Árbol con plantación de especies arbóreas, involucrando a alumnos y profesionales, junto a compañeros de primaria, fomentando la conciencia medioambiental y la inclusión

Desde un chapuzón hasta la rompida de la hora, el Colegio Gloria Fuertes de Andorra culmina un marzo muy movido

Desde un chapuzón hasta la rompida de la hora, el Colegio Gloria Fuertes de Andorra culmina un marzo muy movido / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Andorra

El alumnado de 1º Ciclo de EBO del Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra, acompañado de profesionales del centro, participó el pasado 18 de marzo en una actividad terapéutica en las instalaciones del Balneario, donde pudieron disfrutar de los beneficios del agua en un entorno adaptado y estimulante.

La jornada de terapia psicomotriz en agua tuvo como objetivo fomentar el bienestar físico y emocional del alumnado, así como promover la autonomía personal y la inclusión social. El contacto con el agua y las propiedades terapéuticas del balneario favorecieron la relajación muscular, la estimulación sensorial y la mejora de la movilidad, además de proporcionar una experiencia lúdica altamente motivadora para los alumnos y alumnas

En el Colegio Gloria Fuertes valoraron muy positivamente una experiencia tan placentera, destacando la importancia de este tipo de iniciativas que combinan estimulación, bienestar y aprendizaje.

Una jornada de bienestar e inclusión: el alumnado del Colegio Gloria Fuertes visita el Balneario de Ariño

Una jornada de bienestar e inclusión: el alumnado del Colegio Gloria Fuertes visita el Balneario de Ariño / Servicio especial

Celebración inclusiva del Día del Árbol en el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes

Asimismo, el centro celebró el 19 de marzo el Día del Árbol con una jornada dedicada a fomentar la conciencia medioambiental, la inclusión y la participación activa de todo el alumnado del centro.

Durante la actividad, todo el alumnado y profesionales del centro, junto a los compañeros y compañeras de 3º de Educación Primaria del Colegio Juan Ramón Alegre, participaron en la plantación de diferentes especies arbóreas en el patio de recreo que comparten diariamente. Esta iniciativa no solo contribuye a la mejora del medio ambiente, sino que también promueve valores como el respeto por la naturaleza, el trabajo en equipo y la inclusión.

La actividad, organizada por los profesores del Taller de Jardinería, Raúl Magallón y Chus Centelles, consistió en diez talleres rotativos en los que se adaptaron las actividades para garantizar que todo el alumnado, independientemente de sus capacidades, pudiera participar de forma activa y significativa en contacto directo con la naturaleza.

“La celebración inclusiva del Día del Árbol representa una nueva oportunidad para educar en valores y reforzar nuestro compromiso con una escuela inclusiva y sostenible”, destacó Lola Oriol, directora del centro.

Celebración inclusiva del Día del Árbol en el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes

Celebración inclusiva del Día del Árbol en el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes / Servicio especial

Una tamborrada inclusiva llena de ritmo y emoción al Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra

Para poner la guinda al pastel de este mes de marzo, el Gloria Fuertes y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Ramón Alegre celebraron la tradicional Tamborrada Inclusiva el 27 de marzo. Esta celebración, que pone fin al segundo trimestre, congregó a alumnos, profesionales y familias de ambos centros educativos en el patio que comparten cada día en el tiempo de recreo.

Bajo la dirección de algunos miembros de la Escuela de Tambores y Bombos de Andorra, los alumnos y alumnas de los dos centros interpretaron diferentes ritmos de la Semana Santa andorrana, después de ensayar durante toda la semana en el tiempo de recreo. Con dos presentadores de excepción, Pilar y Oliver, que se encargaron de dar paso a los diferentes grupos y toques, la música, la tradición, la emoción y la inclusión fueron los auténticos protagonistas de una celebración muy emblemática para ambas comunidades educativas. La fiesta concluyó con todos los participantes interpretando el ritmo de Romper la Hora de Andorra.

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Una tamborrada inclusiva llena de ritmo y emoción al Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra

Una tamborrada inclusiva llena de ritmo y emoción al Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra / Servicio especial

El alumnado de ambos centros pudieron sentir de cerca la fuerza del tambor y el bombo, tocarlos, experimentar sus sonidos y, sobre todo, formar parte de una tradición que, en este día, fue más abierta y compartida que nunca. Una celebración que conectó a todos los participantes con sus raíces, creando espacios más inclusivos, donde todos y todas tienen cabida.  Porque cuando el tambor suena, lo hace para todos.

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