El IES Valdespartera de Zaragoza celebra una década de innovación educativa
El IES Valdespartera celebró su décimo aniversario con un evento que reunió a la comunidad educativa para conmemorar una década de innovación pedagógica en Zaragoza
El IES Valdespartera, situado en uno de los barrios más jóvenes y dinámicos de Zaragoza, celebró el pasado viernes 13 de marzo su 10º Aniversario de Innovación, un evento cargado de emoción en el que se rindió homenaje a una década de trabajo, creatividad y transformación educativa. Desde su apertura, el centro se ha convertido en un referente por su apuesta por los proyectos colaborativos, la experimentación pedagógica y el compromiso con el bienestar del alumnado.
Ejemplo de innovación pedagógica en Zaragoza
La comunidad educativa —profesorado, alumnado, familias y antiguos estudiantes— se reunió en el Salón de Actos para compartir recuerdos, experiencias y metas comunes. La jornada comenzó con un vídeo conmemorativo en el que los estudiantes de hace diez años recordaban cómo surgió el deseo de cambiar la forma de enseñar y aprender.
A continuación, los tres directores que han encabezado esta evolución ofrecieron un recorrido por la historia del instituto. Jesús Martínez habló de Los inicios, cuando la innovación comenzaba a abrirse paso entre aulas e ideas; Luis Mayayo abordó La consolidación de la innovación, señalando cómo este enfoque se ha convertido en una auténtica seña de identidad del centro; y Marta Lozano, actual directora, presentó Presente y futuro, destacando proyectos clave como las Aulas Avanza y el plan integral de bienestar WB/24/7, que busca cuidar tanto el aprendizaje como la salud emocional de la comunidad escolar.
Testimonios del compromiso con la educación
Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó con los testimonios de exalumnos, que resaltaron la huella que el instituto dejó en su desarrollo personal y académico. En sus palabras, la educación pública de calidad y la atención individualizada son dos pilares que definieron su paso por el IES Valdespartera.
La nota de humor la puso el físico y monologuista Lucas Tristán, antiguo alumno del centro, con una actuación que combinó ingenio, recuerdos y simpatía, despertando sonrisas entre el público.
Posteriormente y como muestra de que la innovación sigue muy viva en nuestro centro, se celebró la entrega de premios del concurso La innovación en mi centro, en la que se reconocieron varios cortometrajes elaborados por estudiantes.
La cápsula del tiempo del IES Valdespartera
Como cierre simbólico, el acto finalizó con la apertura de la cápsula del tiempo, enterrada hace diez años durante los primeros proyectos de innovación del instituto. En su interior, cartas y objetos de alumnos y docentes recordaron los sueños, las inquietudes y las ilusiones con las que se inició la aventura educativa del IES Valdespartera.
Hoy, diez años después, el centro continúa consolidándose como un ejemplo de innovación pedagógica en Zaragoza, adaptando la enseñanza a los retos educativos del siglo XXI y promoviendo una educación basada en la participación, la inclusión y el bienestar colectivo.
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