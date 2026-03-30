Durante el mes de marzo de este curso 25/26, el alumnado de 2º de ESO del IES Ítaca de Zaragoza, en la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, ha participado en el proyecto {"anchor-link":true}, una propuesta que ha culminado en la exposición Miradas invisibles: mujeres en el arte abstracto, situada en el pasillo de las aulas de Plástica.

El objetivo de este trabajo ha sido dar visibilidad a mujeres artistas que, a lo largo de la historia, no han tenido el reconocimiento que merecen. Para ello, el alumnado ha trabajado con obras de arte abstracto de creadoras como Hilma af Klint, Sonia Delaunay, Carmen Herrera, Lee Krasner, Anni Albers o Lyubov Popova.

Organizados en grupos, los jóvenes han investigado sobre cada artista y han analizado sus obras, centrándose en aspectos como el color, las formas y la composición. A partir de ahí, han desarrollado un boceto previo que les ha servido como base para la creación de su propia reinterpretación artística.

'Miradas invisibles' en el IES Ítaca de Zaragoza: cuando el arte tiene nombre de mujer / Servicio especial

El proyecto ha combinado distintas técnicas plásticas, como el uso de témpera, lápices de color y collage, permitiendo al alumnado experimentar con materiales y tomar decisiones creativas propias. Más allá de copiar una obra, se trataba de comprenderla y reinterpretarla, respetando su estilo pero aportando una visión personal.

Como resultado final, cada grupo ha realizado una obra en gran formato acompañada de una cartela explicativa, en la que se recoge información sobre la artista y una breve reflexión sobre el proceso creativo.

'Miradas invisibles' en el IES Ítaca de Zaragoza: cuando el arte tiene nombre de mujer / Servicio especial

Además, la exposición ha contado con la participación del alumnado de Bachillerato de la asignatura de Historia del Arte, que ha realizado una coevaluación de los trabajos, aportando una mirada crítica y constructiva que ha enriquecido la experiencia.

Este proyecto no solo ha permitido trabajar contenidos propios de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, sino que también ha fomentado el trabajo en equipo, la creatividad y la reflexión sobre el papel de las mujeres en el arte.