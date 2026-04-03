Sol, buen tiempo y el Galacho de Juslibol… ¡Plan perfecto!

Ahora que se acerca el buen tiempo... ¿A quién no le apetece pasear y descubrir nuestros alrededores? El Galacho de Juslibol es un espacio natural único en Zaragoza, con una extensión ¡de más de 100 hectáreas! En este paseo guiado, te asombrarás de la capacidad de adaptación que tienen las plantas y los animales para poder sobrevivir a las duras condiciones que poseen estos espacios naturales del Valle Medio del Ebro.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

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