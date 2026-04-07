De los escape rooms a The Ninja Games: por qué los jóvenes de Zaragoza prefieren ahora un ocio sin pantallas

Durante años se dijo que los adolescentes pasaban demasiado tiempo delante de una pantalla. Pero algo está cambiando porque ahora muchos de los planes que más les atraen consisten, precisamente, en salir de ella. Ya no basta con mirar, deslizar o jugar desde el sofá. Triunfan experiencias en las que hay que correr, pensar, coordinarse, competir o colaborar cara a cara. Primero llegaron los escape rooms, que convirtieron el ingenio y el trabajo en equipo en una forma de ocio. Después han surgido nuevas propuestas que toman la estética y la lógica del videojuego, pero las sacan al mundo real.

Los escape rooms fueron uno de los primeros formatos que demostraron que resolver retos, competir contra el tiempo y vivir una historia también podía hacerse sin el móvil en la mano. Fueron de las primeras experiencias de ocio inmersivo y colaborativo que, con el tiempo, han ido incorporando más elementos visuales, más componente físico y un lenguaje cada vez más cercano al del videojuego.

Hace unos años, los escape rooms parecían una novedad, y ahora conviven con otras experiencias inmersivas. Desde Clue Hunter Zaragoza comentan que fueron una «puerta de entrada» a este tipo de ocio «diferente, físico, tangible y compartido en tiempo real». Una actividad que, además, «enganchó» a los más jóvenes.

Clue Hunter en Zaragoza ofrece una gran variedad de escape rooms con diferentes temáticas. / Servicio especial

Unos jóvenes que llegaron en aquellos primeros años por «simple curiosidad», pero que ahora están «mucho más familiarizados» con este tipo de propuestas y también son más exigentes.

Una opinión que también comparten desde Hollywood Escape Zaragoza, donde explican que los jóvenes eligen estas experiencias porque combinan «adrenalina y frenesí» con una «competitividad sana». Al final, explican, los chavales «siempre se sienten motivados por el pique» de competir unos con otros.

Ambos coinciden también en que la colaboración «es clave», ya que se trata de un entorno «muy social» en el que los jóvenes hablan entre ellos y refuerzan lazos de amistad. Además, subrayan que una de las razones por las que los escape rooms siguen triunfando entre los jóvenes es su narrativa, «bastante parecida a la de los videojuegos: se basan en retos, en superarse a uno mismo y en seguir avanzando».

Hollywood Escape Zaragoza ofre un tipo de ocio muy demandado por los jóvenes. / Servicio especial

De la pantalla a la realidad

Y en esa tendencia, casi natural, hacia un ocio inspirado en los videojuegos, surgen también experiencias como The Ninja Games en Zaragoza. Su dueño lo presenta como un reto en el que cada paso activa la sala, con desafíos cooperativos o competitivos.

La propia empresa subraya que combina retos físicos y mentales y que está pensada para distintas edades. Mezcla lo físico con lo mental y ofrece la sensación de «estar dentro de un videojuego», pero sin estar delante de una pantalla.

Su cofundador, Enetz Olasagasti, destaca que este formato conecta muy bien con el público joven porque, en algún momento, «todos hemos imaginado cómo sería ser el protagonista de un videojuego». Además, explica que los más jóvenes, aunque están muy acostumbrados a las experiencias digitales, «valoran mucho cuando se rompe esa barrera» y se convierte en algo físico, tangible y compartido.

En palabras de Olasagasti, esa «mezcla de adrenalina, reto físico y narrativa tipo videojuego» crea una conexión «muy directa y emocionante».

Asimismo, entra en juego —y nunca mejor dicho— un componente social «muy fuerte», ya que no se trata de una experiencia individual, sino de algo «que se vive en grupo, que se comenta y que se recuerda».

Olasagasti resume que la combinación de «hacer cosas juntos» y la «evolución natural del entretenimiento» convierte este tipo de ocio en una respuesta muy clara a una necesidad real de los jóvenes, que ya no buscan simplemente quedar, sino actividades que generen emoción y desafío.

Tecnología que une

Quizá la pregunta no sea si los jóvenes prefieren pantallas o planes presenciales. Quizá la verdadera pregunta sea qué tipo de experiencias les estamos ofreciendo. Porque propuestas como los escape rooms o The Ninja Games demuestran que la tecnología no siempre aísla, a veces también sirve para reunir, activar el cuerpo y obligar a mirar al otro a los ojos.

Pero el debate sigue abierto. ¿Estamos recuperando el juego compartido o solo lo estamos reinventando con nuevas luces, nuevos retos y la misma lógica de siempre: no parar, competir y subir de nivel? Cuando el ocio imita al videojuego, ¿nos aleja de la pantalla o simplemente la transforma en un espacio real?