La lectura, siempre de moda: es un hábito que no debe perderse
Una alumna del IES La Azucarera reflexiona sobre la importancia de la lectura
Itziar Gómez Pueyo
Durante estos años, la idea de que los jóvenes ya no leen se ha vuelto cada vez más popular. El uso excesivo de pantallas, y las redes sociales parecen haber dejado de lado la lectura, pero no es del todo cierto. Muchos sí que leen, pero muchas veces sí lo dicen puede estar mal visto, o como de persona rara ya que no es “lo normal”
La lectura es imprescindible, no solo porque va a mejorar la comprensión lectora y tu ortografía, sino que hará crecer tu imaginación. Gracias a las historias de los libros te puedes poner en situaciones pasadas o sentirte reflejado con las historias de los personajes.
Un factor importante es cómo es vista la lectura, si como algo obligatorio y por lo tanto aburrido o como un pasatiempo divertido al cual le puedes dedicar el tiempo que quieras. Para ello tienes que saber qué tipo de historias te gustan y leer libros de ese estilo.
Hay veces que ciertos géneros literarios, como el romance, que son populares entre adolescentes no son considerados libros por el simple hecho de que no tratan sobre temas más serios o importantes.
En conclusión, en mi opinión es un hábito que no debe perderse y se debe de fomentar de una manera para que la gente le dé al menos una oportunidad.
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