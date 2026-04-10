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No te pierdas 'Yo siempre seré yo a pesar de ti' en el Teatro de las Esquinas con Z16

Descubre una comedia que aborda temas como la búsqueda personal, el amor en la era digital y la amistad

'Yo siempre seré yo a pesar de ti' en el Teatro de las Esquinas.

'Yo siempre seré yo a pesar de ti' en el Teatro de las Esquinas. / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Una comedia sobre la ansiosa búsqueda por construir tu propia vida, encontrar el amor en la era del match, sobre la amistad, sobre rellenar tu tiempo con cursos online, sobre crecer, hacerse mayor, y no saber por dónde te llegarán las hostias. Y sobre vivir en un mundo que no nos enseña a querer. Ni a querernos. Ni a hablar de lo que nos pasa. Solo por ser Z16 consigue tu entrada para disfrutar de la comedia Yo siempre seré yo a pesar de ti, en el Teatro de las Esquinas. 

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? No te pierdas nada aquí.

Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.

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