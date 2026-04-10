No te pierdas 'Yo siempre seré yo a pesar de ti' en el Teatro de las Esquinas con Z16
Descubre una comedia que aborda temas como la búsqueda personal, el amor en la era digital y la amistad
Una comedia sobre la ansiosa búsqueda por construir tu propia vida, encontrar el amor en la era del match, sobre la amistad, sobre rellenar tu tiempo con cursos online, sobre crecer, hacerse mayor, y no saber por dónde te llegarán las hostias. Y sobre vivir en un mundo que no nos enseña a querer. Ni a querernos. Ni a hablar de lo que nos pasa. Solo por ser Z16 consigue tu entrada para disfrutar de la comedia Yo siempre seré yo a pesar de ti, en el Teatro de las Esquinas.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas nada aquí.
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
Te recomendamos
- La ciencia de Pixar en CaixaForum: Esta muestra propone un recorrido interactivo por los procesos creativos y tecnológicos que hay detrás de las películas del estudio Pixar Animation Studios.
- Historias y leyendas de Zaragoza: Una visita especial con Gozarte en la que nos movemos en la delgada línea que separa la realidad y la ficción, los hechos de la fantasía, lo vivido y lo imaginado.
- Visita virtual con gafas 3D: ¿Quieres conocer cómo era el Teatro de Caesaraugusta hace dos mil años? A través de gafas 3D podrás visualizar cómo era el graderío y el frente escénico.
- Los extranjeros se fijan en Aragón para comprar vivienda: rumanos y marroquís encabezan el ránking
- El pueblo de Aday Mara en Aragón: una 'acogedora' villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Mariona se ha puesto enferma, lo conveniente es que descanse
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Aragón que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- El museo que recuerda que Zaragoza tuvo el mayor puerto fluvial de la Hispania romana: 'En el siglo II, la ciudad debió de ser extraordinaria
- Los barrios de Zaragoza donde más se fijan los extranjeros para comprar vivienda
- Las obras en el Huerva terminarán en menos de un año: la reforma que transformará la relación de Zaragoza con su 'otro' río
- El restaurante favorito de Aday Mara: un clásico de la gastronomía de Zaragoza especialista en un plato tradicional