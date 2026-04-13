El IES Lucas Mallada de Huesca debatirá sobre la salud mental de los jóvenes en su VI Torneo escolar de debate

El próximo día 17 de abril el IES Lucas Mallada celebrará su VI Torneo escolar de debate con alumnado de 4° de la ESO.

La pregunta de este curso será ¿La sociedad actual facilita que los jóvenes cuiden su salud mental? Y los equipos participantes serán de los siguientes centros: el IES Pirineos de Jaca, el IES Biello Aragón de Sabiñánigo, el IES Aguilar y Eslava de Cabra (Cabra), y el equipo anfitrión. La novedad de que este año haya un equipo de otra comunidad autónoma se debe a que esa participación está dentro de las actuaciones de la Agrupación de centros escolares concedida a ambos centros, el IES Lucas Mallada y el IES Aguilar y Eslava, por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que tendrá una duración de dos cursos escolares. Esa agrupación propició que el IES Lucas Mallada se proclamara campeón en el Torneo Zalima de Córdoba celebrado los días 20 y 21 de febrero.

La jornada de debate comenzará a las 10.00 y terminará a las 14.30, y contará con la colaboración de los jueces de la Asociación de debate de la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza (ADUZ), así como de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del debate y de la oratoria. Colabora también con el Torneo el Área de juventud y de cultura del Ayuntamiento de Huesca, y lo patrocinan tanto el Ministerio de Educación, Formación profesional y Deportes, como la empresa de Huesca Santos Ochoa.