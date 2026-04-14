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El Colegio Británico de Aragón gana la I Edición del Club de Emprendimiento CICAE con el proyecto TerraLoop

El Colegio Británico de Aragón triunfó en el Club de Emprendimiento CICAE con el proyecto TerraLoop, una iniciativa que convierte residuos orgánicos en compost para agricultores locales

El Colegio Británico de Aragón gana la I Edición del Club de Emprendimiento CICAE con el proyecto TerraLoop

El Colegio Británico de Aragón gana la I Edición del Club de Emprendimiento CICAE con el proyecto TerraLoop / Servicio especial

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El pasado 11 de abril, el Colegio Británico de Aragón se proclamó ganador del primer premio en la I Edición del Club de Emprendimiento CICAE, un encuentro nacional que impulsa el talento, la creatividad y la iniciativa de los alumnos.

El camino hasta la victoria no fue fácil. La competición arrancó con casi 200 proyectos de toda España, de los cuales 58 lograron avanzar a la siguiente fase. Finalmente, solo 15 equipos llegaron a la gran final, entre ellos dos del Colegio Británico de AragónAgriConnect, de 4º de ESO, y TerraLoop, de 1º del Programa del Diploma.

Debido a que los alumnos de 4º de ESO se encontraban en su viaje por Europa, únicamente el equipo de TerraLoop pudo representar al colegio en la final.  Allí, los 15 proyectos finalistas se jugaban todo en un exigente elevator pitch ante el jurado.

El reconocimiento ha sido otorgado al proyecto TerraLoop, liderado por Gianina Andras, Claudia Parra y Hugo Sánchez, una propuesta que destacó por su innovación, su enfoque sostenible y su capacidad para dar respuesta a retos reales, demostrando cómo nuestros jóvenes pueden generar un impacto positivo en su entorno.  TerraLoop  transforma los residuos orgánicos generados en los colegios en compost de alta calidad para agricultores locales. Una solución circular que reduce el uso de fertilizantes químicos y fomenta el cuidado de nuestra tierra.

Este programa pone en el centro a los alumnos, animándoles a mirar a su alrededor con una actitud crítica y constructiva, identificando problemas reales y proponiendo soluciones. A lo largo del proceso, han desarrollado habilidades esenciales como el liderazgo, la creatividad o el trabajo en equipo, al mismo tiempo que han adquirido herramientas prácticas para convertir sus ideas en proyectos con propósito.

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El premio a TerraLoop refleja no solo el talento del equipo, sino también una forma de entender la educación: formar alumnos comprometidos, con iniciativa y preparados para ser protagonistas del cambio.

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