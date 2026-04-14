El IES Domingo Miral de Jaca celebró el pasado 27 de marzo la primera edición del Behind the Wall Fest, un festival solidario organizado para reflexionar sobre la realidad de las migraciones y de las personas refugiadas, además de poner en valor la convivencia entre culturas dentro del centro educativo.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Erasmus+ Behind the Wall, que el instituto desarrolla desde 2022, y en esta ocasión contó con una implicación destacada del alumnado de 1º de Bachillerato, que preparó la jornada durante meses.

A lo largo de la mañana participaron estudiantes de distintos cursos, desde 1º de ESO hasta 1º de Bachillerato, en una programación variada que combinó cine, teatro, deporte, arte y música. La jornada arrancó con la proyección de la película Io capitano, centrada en el viaje de dos jóvenes africanos hacia Europa, y continuó con la representación de Los figurantes, de José Sanchis Sinisterra, preparada en las clases de Literatura Universal con la participación del alumnado y de algún docente.

El IES Domingo Miral de Jaca recauda más de 700 euros en su primer festival solidario sobre migración y refugio / Servicio especial

De forma paralela, el festival acogió un torneo de juegos tradicionales organizado por el Departamento de Educación Física, en el que participaron estudiantes de diferentes cursos junto a cinco jóvenes subsaharianos que actualmente residen en Jaca, en una actividad marcada por la convivencia y el intercambio.

Uno de los momentos más emotivos fue la inauguración de un mural colaborativo en uno de los muros del instituto. La obra, diseñada por tres muralistas y pintada también con la colaboración de alumnas de 1º de Bachillerato, representa tres momentos del desplazamiento forzado: la partida, el tránsito y la acogida. Un caracol que lleva su casa a cuestas actúa como hilo conductor de una intervención artística que busca dar visibilidad y dignidad a las personas migrantes y refugiadas. El centro destacó además la colaboración de la muralista Anaresya, que también participó en el diseño de carteles y pancartas del festival.

El IES Domingo Miral de Jaca recauda más de 700 euros en su primer festival solidario sobre migración y refugio / Servicio especial

La música tomó después el relevo con un concierto organizado íntegramente por el alumnado. Sobre el escenario actuaron un grupo de alumnas de 1º de ESO, la exalumna Irene Royo, varios estudiantes franceses de Oloron que se encontraban de intercambio en Jaca y, como cierre, el grupo de rock Deside, surgido de los recreos musicales del centro.

El instituto agradeció la colaboración de la Comarca de la Jacetania, que cedió el escenario y el equipo de sonido, así como la presencia y el apoyo del alcalde de Jaca durante la jornada. También destacó el papel de las alumnas de 1º de Bachillerato encargadas de presentar el concierto, que, pese a algunos problemas técnicos, lograron transmitir con claridad el espíritu del proyecto. Durante sus intervenciones, recordaron la importancia de “mirar más allá de nuestra propia realidad” para comprender la situación de quienes se ven obligados a abandonar su hogar y apelaron a la “empatía, la comprensión y el respeto”.

El festival tuvo además un marcado carácter solidario. En los días previos se organizó una recogida de alimentos básicos y productos de primera necesidad que se enviarán a los campos de refugiados de Atenas a través de la asociación SOS Refugiados Europa. La jornada concluyó con una degustación de comidas del mundo, posible gracias a la colaboración de la comunidad educativa y, de forma especial, de una veintena de bares y restaurantes de Jaca, que prepararon tapas para su venta con fines benéficos.

Gracias a la participación de toda la comunidad educativa, el festival logró recaudar más de 700 euros, además de una importante cantidad de alimentos, que se destinarán a apoyar la labor de SOS Refugiados en Atenas.

Desde el centro subrayaron que los institutos no solo son espacios para aprender dentro del aula, sino también lugares donde se construyen valores como la integración, la solidaridad y la empatía. Ese, señalaron, es el verdadero espíritu del Behind the Wall Fest, cuya primera edición esperan que sea también la primera de muchas.