Los Gigantes con Zancos del Colegio Gloria Fuertes de Andorra participan en la gala 'Derechos con voz propia'
El evento, organizado por Plena Inclusión España y Plena inclusión Aragón, con el apoyo del CERMI Estatal y la Fundación ONC, conmemora el 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
El Grupo Gigantes con zancos del Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes ha participado en la Gala 'Derechos con voz propia' en Zaragoza, organizada por Plena Inclusión España y Plena inclusión Aragón, con el apoyo del CERMI Estatal y la Fundación ONC, y en la que se ha conmemorado el 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas.
Durante la celebración, el alumnado del Colegio Gloria Fuertes sorprendió al público con una coreografía sobre zancos que combinó color, música y expresión artística. La actuación puso en valor el esfuerzo, la coordinación, el equilibrio y la capacidad de superación de los participantes, quienes demostraron sus habilidades en un formato tan llamativo como exigente. El espectáculo, que ha contado, además, con la participación de 80 artistas con discapacidad intelectual llegados de toda España, fue recibido con una gran ovación por parte de los 550 asistentes
Este acto conmemorativo, en el que han participado, ha tenido como objetivo recordar la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo una sociedad más justa, inclusiva y accesible para todos.
Desde el centro agradecen "a toda la comunidad educativa" por la invitación en una "mañana inolvidable". Asimismo, le dan la enhorabuena a los Gigantes con zancos y a "todos los profesionales del centro que les han acompañado en esta actuación tan especial".
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